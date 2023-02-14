 

Джоан Роулинг приняла приглашение Валентины Матвиенко переехать в Россию

14.02.2023, 11:33, Разное
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Британская писательница Джоан Роулинг приняла приглашение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о переезде в Россию.

Ожидается, что ей подарят бывшую квартиру Жерара Депардье в Сыктывкаре, но власти также пообещали организовать для Роулинг и «нормальное жильё» в Одинцовском районе Московской области.

Согласно задумке Матвиенко, Роулинг надо избавить от «нападок всевозможных гендеров» и предоставить ей возможность развиваться и творить в нормальных условиях. Долгое время она игнорировала приглашение, но в января всё-таки согласилась – это случилось после того как активисты движения «Любовь без границ» попытались поджечь её дом в Западном Лондоне.

– Я смотрела все фильмы по вашим книгам. Это было очень вдохновляюще, особенно когда в третьей части кольцо всё-таки донесли до вулкана, – сказала спикер Совфеда. – Добро пожаловать в Россию, Джоан Питеровна!

Сама писательница посвятила переезду короткую заметку, в которой отметила: в мире остаётся всё меньше стран, где слово «женщина» означает именно то, что означает, и Россия на фоне западного мира выглядит в этом вопросе «удивительно адекватной».

– Слышала, что в России несколько лет назад широко обсуждалась тема домашнего насилия и даже были приняты какие-то поправки к законам. В моём понимании защита женщин должна работать именно так: реальными шагами, принятием реальных законов с реальной ответственностью, – считает она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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