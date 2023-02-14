Мнение: Ползучая модернизация России

А ведь мы действительно догнали и перегнали — причём без надрыва сил, без сливеющих от холода губ и без воспетых Маяковским ужасов индустриализации. Некоторые напишут сейчас: «Москва не Россия». Возражу. В других городах то же самое: просто с небольшой задержкой. Попробуйте поднять покрывало с кровати — вы обнаружите, что поднять его сразу целиком не получается, так как сначала поднимается та часть, за которую вы схватились, а уже за ней следуют другие.

Так и развитие страны: абсолютно нормально, когда оно идёт неравномерно. Посмотрите хотя бы на Китай. Там взяли на вооружение именно этот принцип, и добились за последние десятилетия впечатляющих результатов.

Публикую письмо читателя, который бывает в России наездами. Полагаю, такие письма особенно показательны, потому что мы изнутри плохо замечаем перемены: они идут на наших глазах. Напротив, навещающие нашу страну соотечественники каждый раз удивляются — насколько другим всё стало за прошедшие с их последнего визита годы. Итак, вот это письмо:

Посетив больше 70 стран, прожив и работав в семи «идеальных» западных странах, имея недвижимость в трёх из них, могу сказать следующее. В последние 3-4 года я в поездках (да, в ковид тоже ездил постоянно) стал всё чаще замечать, что при оценке окружающей реальности на Западе у меня иногда проскакивает мысль: «Ничего себе! Это так же круто, как в Москве!». Я говорю про сервис, дороги, рестораны, магазины, в принципе, любые вещи.

Москва за несколько лет стала для меня абсолютным идеалом и эталоном качества жизни. Ни одна из столиц Западной, Северной и Южной Европы (а я по несколько раз был и бываю в них всех) сегодня и близко не подходит к Москве. Да, у каждой из них есть свои замечательные стороны, но в совокупности они полностью проигрывают Москве. При этом, несмотря на то, что я москвич в четвёртом поколении, в Москве постоянно жить бы не стал, по двум причинам:

1. В Москве слишком много шума.

2. В Москве слишком стрессованные люди.

Но приезжать туда на пару недель или месяц – сплошное и чистое удовольствие.

Про рестораны говорить вообще бессмысленно, такого количества высококлассных, мегавкусных, разнообразных заведений на все запросы и бюджеты в одном городе просто нет нигде в мире. Совсем. Абсолютно.

Единое окно Госуслуг — тоже невообразимая мечта для западного жителя (тут особый привет дичайшей бюрократии Германии).

Цифровизация всего и вся, от тех же Госуслуг до всевозможных мелочей — тоже эталонна.

Сервис — на недоступной для Запада высоте. Когда у меня на даче под Москвой оборвался внешний электрический провод, электрик дачного кооператива прибыл через два часа и всё починил. Нереально для Запада. Любой некапитальный ремонт автомобиля в Москве — бригада выезжает на место в течение нескольких часов. Доставка — запредельно быстрая, всего и отовсюду.

Медобслуживание, особенно платное — просто сказочное по западным стандартам. Но и совершенно бесплатная Скорая помощь — тоже. Ассортимент в аптеках — безумный. Мы закупаемся на год вперёд, когда едем обратно на Запад.

Ассортимент одежды, бытовой электроники и прочего — безумный. Это, к сожалению, всё с собой не увезти. Товары для дома – аналогично. Супермаркеты — то же самое. Рынки — сказка.

Москвичи, часто выезжающие заграницу, почти перестали шокироваться тем, что там всё намного хуже, чем у них в Москве.

Москвичи, сбежавшие в прошлом году из Москвы во всякие грузии и казахстаны, вызывают шок уже у меня. Хотя, насколько я знаю, страдают они там по полной.

И кто бы мог всё это представить ещё лет 10-15 назад…