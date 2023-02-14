Скандалы: Брак и расчеты

С чем связаны два подряд инцидента на МКС

Разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21», случившаяся 11 февраля, с большой долей вероятности произошла из-за нарушения технологии производства российских сегментов МКС. Об этом «Известиям» заявил источник в «Роскосмосе», знакомый с ситуацией. Еще один собеседник редакции не исключил наличия проблем в самой конструкции системы терморегулировки.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 13 февраля сообщил, что аварийная комиссия «рассматривает все варианты». А пока идет расследование, отложен старт к МКС корабля «Союз МС-23», который должен забрать с орбиты трех космонавтов. Разгерметизация «Прогресса» — второй за неполные два месяца подобный инцидент. 15 декабря аналогичный случился с «Союзом МС-22». Тогда причиной официально назвали удар метеороида в корпус корабля. Однако источник редакции в отрасли поставил эту версию под сомнение. Что же произошло на орбите и как на Земле идет разбор этого ЧП, выясняли «Известия».

Слабое звено

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 13 февраля сообщил о переносе старта к Международной космической станции «Союза МС-23». На этом корабле должны вернуться на Землю Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио. Полет был намечен на 20 февраля, однако за неделю его отложили до первой декады марта.

Отмена старта связана с расследованием второго за неполные два месяца инцидента с российским космическим кораблем. В прошлом декабре была зафиксирована разгерметизация системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». А уже 11 февраля 2023-го то же самое случилось с грузовым кораблем «Прогресс МС-21».

На данный момент корабль изолирован, экипажу МКС ничего не угрожает, а аварийная комиссия начала расследование инцидента.

— Хотя результат у обоих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разные, — заявил по этому поводу Юрий Борисов.

Напомним, декабрьскую аварию в «Роскосмосе» связали с попаданием в корпус «Союза» метеороида. Рассматривается подобная причина ЧП и применительно к «Прогрессу». Однако источники «Известий», знакомые с ситуацией и ходом расследования, высказали и две другие версии, не связанные с внешним воздействием. Так, один из представителей ракетно-космической отрасли сообщил, что, по его мнению, существует некоторая проблема в конструкции космических кораблей, и в частности в системе терморегулирования, собираемой специалистами РКК «Энергия».

По мнению второго источника «Известий» в «Роскосмосе», проблема заключается в ошибке, «допущенной в технологии производства космических кораблей».

— Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор. Конструктивно данный узел (система терморегулирования. — «Известия») не менялся и исправно служил много лет, поэтому вряд ли проблема в его схеме. Инцидент с «Союзом МС-22» произошел уже после запуска на МКС «Прогресса МС-21» — получается, потенциальную ошибку исправить уже было нельзя. Надеюсь, на следующих отправленных в космос кораблях данная проблема будет решена, — подчеркнул собеседник.

«Известия» обратились за комментарием на предприятие «Криогенмаш», которое производит системы термостатирования и заправки жидкими криопродуктами на космодромах. В компании пояснили, что не занимаются системами, подобными радиаторам системы терморегулирования на «Прогрессе МС-21» и «Союзе МС-22», однако поделились соображениями по поводу возможных проблем с криогенной техникой.

— Герметичность может быть нарушена в резьбовых соединениях, в трубках по основному металлу (дефекты металлургического характера), при утонении металла (уменьшении его толщины до значения менее допустимого при механической обработке), от вибрации в местах концентрации напряжений, — пояснил один из специалистов. — Не исключено, что были недозатянуты или перетянуты резьбовые соединения. Также дефекты могли появиться в сварочных швах, местах пайки. Роль могла сыграть и агрессивность теплоносителя к трубкам и уплотняющим элементам.

Доцент кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» МАИ Александр Белявский добавил, что корпус космического корабля не такой толстый, как кажется на первый взгляд.

— Чтобы пробить его насквозь, достаточно метеорита размером в несколько десятых миллиметра, — подчеркнул эксперт. — Помимо этого, не исключено возникновение микротрещин при изготовлении. Их наличие зависит от того, насколько качественно была проведена дефектовка листов, из которых собирается корпус, осуществлена сварка и так далее.

Александр Белявский напомнил, что технически сложного изделия со 100-процентной вероятностью правильности изготовления не существует.

— Это значит, что изготовив 100 кораблей, мы можем получить один с дефектом. Это статистика, от нее не уйдешь. И чем больше запусков, чем шире программа исследований, тем выше вероятность столкновения с нештатными ситуациями, — считает специалист.

«Известия» направили в РКК «Энергия» и «Роскосмос» запросы с просьбой прокомментировать возможность наличия проблем в конструкции системы терморегулирования космических кораблей или нарушений в технологии производства российских сегментов МКС.

Добраться и сфотографировать

По словам гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, расследование декабрьского инцидента с «Союзом МС-22» пришло к выводу, что радиатор системы охлаждения был поврежден в результате удара извне, версия о заводском браке не подтвердилась. Причиной нештатной ситуации тогда стал случайный метеороид. Руководитель программы NASA на МКС Джоэл Монтальбано сообщил, что их представители согласны с выводами «Роскосмоса» о причинах разгерметизации «Союза».

— Лично на мой взгляд, вероятность такого события практически нулевая, но проверить это и доказать невозможно, — поставил под сомнение выводы расследования источник «Известий». — Если бы это был метеороид, он летел бы с огромной скоростью, порядка 30 км/с, и не остановился бы, а пробил бы прошивку [в двух местах] и полетел дальше. И уж тем более с трудом верится в то, что такое событие произошло дважды [за короткий промежуток времени].

В документации к «Союзу МС-22», с фрагментом которой «Известия» ознакомил источник в «Роскосмосе», сообщается, что вероятность попадания микрометеорита в трубку системы терморегулирования, что и привело бы к утечке хладагента, составляет 0,4%, или 1 к 250. В документации к «Прогрессу МС-21» приведены те же данные.

Аварийную комиссию по инциденту с разгерметизацией «Прогресса МС-21» возглавил заместитель гендиректора «Роскосмоса», председатель комиссии по пилотируемым пускам Александр Иванов.

Специалисты пока не пришли к однозначным выводам. Судя по заявлению Юрия Борисова, рассматриваются все версии. С одной стороны, по словам главы «Роскосмоса», принимаются меры, которые «позволят добраться оптикой и сфотографировать место возможного нарушения внешней обшивки». Это может подтвердить версию внешнего воздействия метеоритом или космическим мусором.

В то же время Юрий Борисов сказал, что проверяется «весь технологический процесс создания космического корабля, и в частности системы обеспечения терморегулирования».

Отсутствие ясности с причиной инцидента и стало поводом для переноса запуска «Союза МС-23». Пока старт отложен на первую декаду марта. По словам специалистов, у «Роскосмоса» не так много времени, чтобы найти причину происшествия с «Прогрессом» и определиться с датой старта «Союза МС-23».

— 9 февраля корабль уже заправили компонентами топлива — амином и гептилом, — поделился своим мнением первый источник «Известий». — Это необратимая операция, полностью слить данное топливо невозможно, так как в системах корабля есть полости, откуда давлением топливо не выдавить. Срок наземного хранения корабля после заправки около полутора месяцев, поэтому теоретический крайний срок пуска «Союза» — конец марта.

13 февраля, после заседания аварийной комиссии, работы на Байконуре по подготовке «Союза МС-23» к старту были приостановлены.

Ольга Коленцова

Оригинал материала: “Известия”