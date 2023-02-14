Стоял оплеванный – Киркоров публично унизил спавшего до него с Пугачевой Болдина

Ну где еще увидишь сразу нескольких мужей Аллы Пугачевой вместе? Только на гала-ужине музыкальной премии “Виктория”, который состоялся в Москве. Здесь Евгений Болдин стоял бок о бок с Филиппом Киркоровым. Правда, судя по всему, отношения у них не самые дружеские.

Евгений Болдин был третьим мужем Примадонны, ее концертным директором и продюсером. Их брак продлился с 1985 по 1993 годы. Алла Пугачева, как стало позднее известно, даже была от него беременна, но сделала аборт – муж заверял, что появление малыша могло негативно отразиться на стремительно летящей вверх карьере эстрадной звезды.

“Это было нашей большой ошибкой, – позже признается Болдин. – Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация… Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению…”

От Болдина Пугачева уйдет к Киркорову, брак с которым продлился с марта 1994 по ноябрь 2005 года. От него Народная артистка Советского Союза тоже пыталась зачать. “Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца – и выкидыш, – признавалась Пугачева в одном из интервью. – Очень жаль, но попытка родить оказалась неудачной: беременность не сохранилась”.

Зато с пятым мужем – Максим Галкиным – все получилось. Суррогатная мама родила от семени юмориста и замороженных яйцеклеток певицы очаровательных двойняшек. Сегодня все семья живет в Израиле.

А вот два прежних мужа артистки патриотично остаются в Москве. И, кажется, не очень ладят…

Пока охрана и обслуга помогала Филиппу Киркорову надеть шикарный дизайнерский наряд, Евгений Болдин стоял и преданно смотрел в глаза Лучезарного, дожидаясь королевского внимания и аудиенции.

Вспомнилась сводная сестра Золушки из фильма “Золушка”, которая хвасталась матери:

– Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз.

– “Три раза”… “один раз… вздохнул один раз”… Итого пять!

Правда, Болдин от Киркорова даже и улыбки не удостоился. “Филипп, у меня к тебе есть маленький вопросик…” – бросился третий муж Пугачевой к четвертому. Но тот лишь буркнул что-то на ходу (неужели обругал?!) и побежал очи долу, а охрана оттеснила Болдина и остальных зевак словами: “Извините, извините”.

Болдин стоял после такого унижения, как оплеванный, смотря, как убегает Киркоров. Почти как в его песне “Примадонна”:

Улетаешь, ускользаешь

И меня не замечаешь.

Не пойму, ведь все в порядке с ростом.

Может, спел не то, что надо,

Может быть, не те наряды –

Угодить тебе совсем не просто!