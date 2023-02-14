В Херсоне якобы уничтожен склад боеприпасов ВСУ

В поселке Антоновка в занятом украинскими военными Херсоне артиллерийским ударом уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Обстрел произошел 13 февраля, уничтожен склад с боеприпасами у Антоновки, четыре единицы автомобильной техники, погибли 15 бойцов ВСУ, 12 ранены, сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в феврале российские ВКС высокоточным ударом поразили цеха по сборке бронетанковой техники в Харькове.

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