 

В Херсоне якобы уничтожен склад боеприпасов ВСУ

14.02.2023, 11:04, Новости дня
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В поселке Антоновка в занятом украинскими военными Херсоне артиллерийским ударом уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Обстрел произошел 13 февраля, уничтожен склад с боеприпасами у Антоновки, четыре единицы автомобильной техники, погибли 15 бойцов ВСУ, 12 ранены, сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее в феврале российские ВКС высокоточным ударом поразили цеха по сборке бронетанковой техники в Харькове.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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