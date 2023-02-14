Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из колонии
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Бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии, сообщил источник в семье политика.
«Освобожден, сейчас собираемся ехать домой», – сообщил собеседник ТАСС.
Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались беспорядки. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.
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