 

“Провели вторую операцию”: Лишившемуся ног Костомарову отрезали кисти рук

14.02.2023, 9:57, Разное
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Вот уже больше месяца врачи борются за жизнь прославленного фигуриста, который в начале января попал а больницу с пневмонией и гриппом, а его состояние ухудшал сепсис. Романа Костомарова поместили в реанимацию, а также подключили к ЭКМО и ИВЛ.

Позже о самочувствии олимпийского чемпиона стали пояляться хорошие новости: СМИ сообщали, что его отключили от ЭКМО. Однако, как оказалось, радоваться было рано. У звезды началось отмирание тканей, а гангрена спровоцировала некроз конечностей. Медики пытались сохранить спортсмену ноги, но в итоге он их лишился – точнее, потерял по части каждой.

Пресса, ссылаясь на источники, писала, что ему полностью удалили левую стопу, а также пятку и несколько пальцев на правой. Позже появилась информация, что Романа Костомарова ждет новое хирургическое вмешательство, на которое он уже дал согласие. Медики задумались об ампутации рук, которые стали чернеть, но не были до конца уверены в том, что это произойдет.

Однако, как пишет телеканал “360”, спортсмену все-таки отрезали обе кисти рук.

“Провели вторую операцию”, – приводит слова источника в медицинских кругах URA.ru.

RT также уточняет, что пока никто из близких фигуриста не подтвердил эти данные. Стоит отметить, что в день рождения Романа Костомарова его супруга написала в социальных сетях, что вестей стоит ждать только от него самого: мол, если он решит рассказать о своем здоровье, то поклонники все узнают.


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