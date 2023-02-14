Полиция: Устроивший стрельбу в университете в Мичигане найден мертвым, угрозы кампусу нет
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Устроивший стрельбу в университете в Мичигане был найден мертвым, сообщила местная полиция.
По сообщению полиции, в результате стрельбы в университете в Мичигане погибли три человека, пять получили ранения, подозреваемый покончил с собой за пределами кампуса, передает РИА «Новости».
Ранее при стрельбе в магазине Walmart в Вирджинии погибли семь человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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