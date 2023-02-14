GT: РФ в основном достигла стратегических целей на Украине (демилитаризации и денацификации?)
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Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
По его словам, уже можно говорить о том, что Россия достигла стратегических целей на Украине, так как ВСУ совершенно «неспособны обороняться без бесконечных поставок вооружений с Запада», передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Global Times.
Эксперт подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи США и НАТО».
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у РФ территории перед переговорами.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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