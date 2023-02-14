New York Post: Военные США обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронику и датчики

Военные специалисты в США обнаружили в обломках сбитого над океаном китайского аэростата электронный механизм и датчики, информирует со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.

По сообщению издания, специалисты извлекли датчики и компоненты, которые могли использоваться для сбора разведданных, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что метеорологический зонд Китая, который был сбит ВС США, состоял из компонентов западного производства.

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