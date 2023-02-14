 

Из Германии депортировали 20 украинских танкистов, у которых обнаружили татуировки с нацистской символикой

14.02.2023, 9:33, Разное
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Из 40 военнослужащих ВСУ, которые в начале февраля прибыли в Германию для обучения работе с танки Leopard-2, половина оказались сторонниками Третьего Рейха.

Война в УкраинеЭто выяснилось в ходе обязательного медицинского осмотра, который проходят все солдаты и офицеры Бундесвера.

– На время обучения украинские военные приравниваются к солдатам Бундесвера. Как и немецкие солдаты они прошли стандартный медосмотр, в ходе которого у 20 офицеров и 40 были обнаружены нацистские татуировки, – рассказал журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По информации журнала Der Spiegel, у 8 украинских военнослужащих были татуировки с портретом Адольфа Гитлера, а у 12 – свастика. Все они по решению суда были депортированы из Германии с запретом в течение 10 лет въезжать в страну.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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