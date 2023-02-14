Из Германии депортировали 20 украинских танкистов, у которых обнаружили татуировки с нацистской символикой

Из 40 военнослужащих ВСУ, которые в начале февраля прибыли в Германию для обучения работе с танки Leopard-2, половина оказались сторонниками Третьего Рейха.

Это выяснилось в ходе обязательного медицинского осмотра, который проходят все солдаты и офицеры Бундесвера.

– На время обучения украинские военные приравниваются к солдатам Бундесвера. Как и немецкие солдаты они прошли стандартный медосмотр, в ходе которого у 20 офицеров и 40 были обнаружены нацистские татуировки, – рассказал журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По информации журнала Der Spiegel, у 8 украинских военнослужащих были татуировки с портретом Адольфа Гитлера, а у 12 – свастика. Все они по решению суда были депортированы из Германии с запретом в течение 10 лет въезжать в страну.

—