 

«Ниже наших ожиданий» – в Польше не скрывают разочарования новым пакетом антироссийских санкций ЕС

14.02.2023, 9:10, Разное
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В выходные Европейская комиссия представила предварительный проект 10-го пакета антироссийских санкций. Его содержание не могло не разочаровать Варшаву, которая не нашла в нём большинства своих требований. Ей удалось добиться лишь санкций в отношении четырёх российских банков и запрета на импорт российского каучука, пишет RMF24.


AP

Польша разочарована первоначальным проектом 10-го пакета санкций в отношении России. «Он ниже наших ожиданий», — заявил RMF24 постпред Польши при ЕС Анджей Садось. 

Европейская комиссия представила предварительный проект странам ЕС в минувшие выходные. Сегодня, по данным RMF24, страны ЕС получат таможенные коды для каждого из товаров, подлежащих санкциям, а в среду ЕК уже представит законопроект о санкциях. Польша явно не удовлетворена этим проектом, в первую очередь потому, что он не предполагает санкций против «Росатома». Это было главное требование Украины, которое поддержала и Варшава. Ещё на прошлой неделе на саммите в Брюсселе Владимир Зеленский призвал включить российскую атомную отрасль и «Росатом» в санкционный список, напоминает радиостанция. 

«Также не появились санкции в плане принудительного усыновления украинских детей», — негодует польский постпред. Более того, призыв Польши исключить «Газпром» из системы управления выбросами ESP, которая выдаёт сертификаты о низком уровне выбросов СО2, также не был услышан. 

Польша находится в недоумении, почему проект санкций не учёл запрета на ввоз российских алмазов. Особенно это непонятно после первоначальных позитивных заявлений Бельгии, которая в итоге оказала наибольшее сопротивление в этом вопросе. По словам одного из дипломатов ЕС , Бельгии не удалось убедить страны «Большой семёрки» в том, что это были совместные санкции, а не только со стороны ЕС.

RMF24 рассказывает, что при этом Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении четырёх российских банков и запретить импорт российского каучука, чего добивалась и Польша. Имеются также планы ввести дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые РФ использует при производстве оружия. Новые торговые запреты обойдутся РФ в €10 млрд, но, как сообщил RMF24 один из дипломатов, это рассчитано в ценах 2021 года, поэтому сумма сильно завышена.


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