 

Половой гигант, мастер спорта по “отлизу” и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств

14.02.2023, 8:35, Разное
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14 февраля – День святого Валентина. Какой замечательный праздник для тех, кто находится в романтических отношениях! Ведь здорово, что можно лишний (на самом деле нет) раз сказать любимому человеку, что он важен, нужен и дорог.

Правда, для тех, кто свою “половинку” пока не встретил, 14 февраля порой оборачивается настоящим адом. Еще бы! Везде влюбленные, цветы, сердечки, а ты один. Некоторые в попытках заполнить пустоту в сердце направляются в приложения для знакомств, надеясь там встретить “того самого” человека. Стоит отметить, что порой эти попытки заканчиваются успехом, но на пути к нему приходится перелистывать тонну странных, а порой и пугающих анкет.

“Дни.ру” сделал подборку нелепых, смешных и даже слегка оскорбительных объявлений из дейтинговых приложений.

Предложение, от которого невозможно отказаться, дайте два

Спасибо, Игорь, очень заманчиво, “труханы” 10 из 10

А где мастеров спорта по такому делу раздают? Пароли-явки на стол

А грамота за “Русский медвежонок” есть?

Комплимент дня

Расист дня

Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое

Марат Башаров, ты меня не побьешь!

Зона бикини заслужила отдельного внимания

Дорогая, ты ошиблась адресом, это не банк спермы


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