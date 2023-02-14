Лучше не затягивать: почему мужчинам лучше писать сидя

Веками мужчины справляли малую нужду стоя. Однако, как сообщают последние исследования, вреда от такой позы больше, чем все могли представить.

Оказывается, мышцы таза в вертикальном положении сильно напрягаются, а полностью опорожнить мочевой пузырь гораздо сложнее. Что же можно сделать,

рассказал

врач-уролог Валентин Седуков порталу Подмосковье сегодня.

Итак, почему же мужчинам лучше писать сидя? Нидерландские ученые провели ряд исследований, в ходе которых доказали, что самым физиологичным способом облегчиться станет позиция на корточках. За неимением такой возможности, сесть на унитаз станет достойной альтернативой. Особенно соблюдать такую рекомендацию важно для тех, кто страдает от проблем с простатой.

В противном же случае остатки урины в мочевом пузыре могут приводить к возникновению инфекций, песка и даже камней в почках. Кроме того, возрастает в таком случае и нагрузка на почки. Поэтому тем, что чувствует, что его малая нужда до конца не справлена,

Валентин Седуков наказал обратиться к специалистам. Ведь в вопросах здоровья лучше не затягивать.

Ну а у тех, чье здоровье в полном порядке, нет никаких ограничений. Сами выбирайте, убеждают доктора: писать сидя или стоя. Тут уже дело вкуса и привычки.