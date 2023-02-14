Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей о выпуске сырья из резервов США

Мировые цены на нефть во вторник опустились в пределах 1% на фоне новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 снизилась на 0,69%, достигнув 86,01 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI – на 1,09%, до 79,27 доллара, передает РИА «Новости».

Ранее Bloomberg отмечал, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей из стратрезерва.

«Цены упали после объявления планов продажи стратегической нефти США, но сейчас очевиден осторожный оптимизм по поводу экономик США и Европы», – отметил основатель Vanda Insights Вандана Хари.

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