 

«Рособоронэкспорт»: За (каким-то) рубежом интересуются «Искандером», Ка-52 и Су-57 на фоне СВО

14.02.2023, 8:25, Новости дня
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Зарубежные страны на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к ОТК «Искандер-Э», истребителям Су-35 и Су-57Э, вертолетам Ми-171Ш и Ка-52Э, а также танкам Т-90М «Прорыв», сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, иностранные партнеры на фоне спецоперации начали проявлять повышенный интерес к истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э», вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, танкам Т-90М , передает РИА «Новости».

Михеев добавил, что зарубежных партнеров интересуют также ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Викинг», ЗРК типа «Тор» ПЗРК «Игла-С» и «Верба», беспилотники «Орион-Э» и «Орлан-10Е», береговые ракетные комплексы, системы Club-N и Club-S, боевые машины поддержки танков (БМПТ), тяжелая огнеметная система «ТОС-1А», управляемый боеприпас для ствольной артиллерии, а также различные средства РЭБ.

Напомним, «Рособоронэкспорт» (РОЭ) в 2022 году начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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