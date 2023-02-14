Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева

Пока в Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву и призывают усилить наступления, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».

Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против РФ до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.

«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.

Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у РФ территории перед переговорами.

Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

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