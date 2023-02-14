 

«Вход в инопланетную структуру» обнаружил уфолог на Марсе

14.02.2023, 8:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг считает, что обнаружил на снимках марсианской поверхности, полученных НАСА, инопланетную структуру, принадлежащую древним цивилизациям.

Исследователь считает, что это некий дверной проем, за которым следует вход в загадочную структуру. Этот вход имеет около 17 дюймов в высоту и 14 дюймов в ширину.

По мнению Уоринга, обнаруженная им структура выглядит древней и заброшенной. Недалеко над ним находится еще один вход аналогичного размера в другую структуру. Исследователь считает, что в этом районе когда-то существовала небольшая деревня.

Уфолог предположил, что жители Красной планеты были очень маленького роста. Так он считает, ссылаясь на обнаруженные ранее артефакты: «статуи» инопланетян, миниатюрные дома и даже вход в древнюю гробницу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.20 / Слезы и споры: Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились с момента заявления о разводе

11.08.21 / Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология – для понимания науки

27.06.22 / Господи, помилуй! Умерший от разрыва сердца Шатунов избегал вопросов о здоровье

02.06.22 / Туркменистан откажется от латиницы в пользу клинописи

06.04.22 / Что будет с ипотечниками в 2022 году и стоит ли покупать квартиру?

01.03.22 / Российских студентов отчисляют из европейских вузов – Москалькова

06.08.20 / Bild: Россия готовится создать 6 военных баз в странах Африки

14.04.22 / Как перестроится экономика России в эпоху санкций Запада: объяснил ученый

10.08.22 / Мнение: «Лебединое озеро» в Сочи

26.11.22 / Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика