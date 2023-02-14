«Вход в инопланетную структуру» обнаружил уфолог на Марсе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг считает, что обнаружил на снимках марсианской поверхности, полученных НАСА, инопланетную структуру, принадлежащую древним цивилизациям.
Исследователь считает, что это некий дверной проем, за которым следует вход в загадочную структуру. Этот вход имеет около 17 дюймов в высоту и 14 дюймов в ширину.
По мнению Уоринга, обнаруженная им структура выглядит древней и заброшенной. Недалеко над ним находится еще один вход аналогичного размера в другую структуру. Исследователь считает, что в этом районе когда-то существовала небольшая деревня.
Уфолог предположил, что жители Красной планеты были очень маленького роста. Так он считает, ссылаясь на обнаруженные ранее артефакты: «статуи» инопланетян, миниатюрные дома и даже вход в древнюю гробницу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет