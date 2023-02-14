«Вход в инопланетную структуру» обнаружил уфолог на Марсе

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг считает, что обнаружил на снимках марсианской поверхности, полученных НАСА, инопланетную структуру, принадлежащую древним цивилизациям.

Исследователь считает, что это некий дверной проем, за которым следует вход в загадочную структуру. Этот вход имеет около 17 дюймов в высоту и 14 дюймов в ширину.

По мнению Уоринга, обнаруженная им структура выглядит древней и заброшенной. Недалеко над ним находится еще один вход аналогичного размера в другую структуру. Исследователь считает, что в этом районе когда-то существовала небольшая деревня.

Уфолог предположил, что жители Красной планеты были очень маленького роста. Так он считает, ссылаясь на обнаруженные ранее артефакты: «статуи» инопланетян, миниатюрные дома и даже вход в древнюю гробницу.