Американский конспиролог о подрыве «Северных потоков» – изумительный уровень глупости Белого дома и Байдена

Подрыв газопроводов «Северный поток» — «изумительный уровень глупости со стороны Белого дома» и президента Байдена, заявил в интервью Radio War Nerd журналист-расследователь Сеймур Хёрш, опубликовавший недавно сенсационную статью о прямой причастности США к этой диверсии. Он пояснил, что глупость этого решения отчасти связана с выбранным для этой операции временем.



AP

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш в интервью Radio War Nerd заявил, что в подрыве Вашингтоном газопроводов «Северный поток» не было ничего неожиданного. Так он прокомментировал свою недавнюю сенсационную статью о том, что эту диверсию подготовили и осуществили США.

Журналист напомнил о том, что президент Джо Байден ещё в феврале предупредил Россию о намерениях Соединённых Штатов поступить таким образом в случае начала конфликта на Украине.

При этом, как отметил Хёрш, ещё тогда были опасения, что Байден хочет этого конфликта.

«Не спрашивайте меня, почему президенты хотят войны. Думаю, это хорошо для их рейтингов. Но я просто не знаю», — заявил Хёрш.

По его словам, глава Белого дома видел в российском газе оружие, которым может воспользоваться Москва. И 7 февраля после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден пригрозил остановить поступление российского газа в Европу через «Северный поток — 2», добавив, что американские власти знают, как это сделать.

А двумя неделями ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на пресс-конференции заявила, что США могут остановить «Северный поток», напомнил Хёрш.

Он также отметил, что в экономическом плане подрыв газопроводов, которые обеспечивали Европу дешёвым газом, стал «выстрелом в ногу».

«Да, это невероятно глупо. Это преступно. И, по-моему, это несомненно изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента», — заявил Хёрш.

Журналист пояснил, что глупость этого шага состоит, в частности, в выбранном для диверсии времени. Подрыв был совершён осенью, когда наступают холода. Хёрш рассказал Radio War Nerd, что общался с живущими, а также с недавно побывавшими в Берлине людьми, и, как оказалось, немцы «в бешенстве», поскольку у них холодно, и цены на газ взлетели так, что съедают серьёзную часть их бюджетов.

Он также высказал мнение, что обращавшиеся к нему издания, особенно немецкие, хотели, как ему показалось, узнать у него имя источника, чтобы этого человека упекли в тюрьму, а сам журналист таким образом поставил крест на своей карьере.

В интервью Radio War Nerd Хёрш заявил, что не хочет говорить о своём источнике информации, однако при этом он указал на то, что в американских компаниях, занимающихся прокладкой трубопроводов, «знают, что произошло».

«Меньше всего они хотят попасть на страницы газет. Но они знают, кто и что сделал», — подчеркнул журналист.

Относительно своих источников он смеясь заявил: «Никто не знает, кто они».

Хёрш при этом добавил, что американское правительство хорошо умеет «выслеживать людей, которые говорят».

Комментируя освещение его статьи в СМИ, журналист отметил, что такие издания, как The New York Times и The Washington Post, проигнорировали эту историю, поскольку они, возможно, посчитали, что эта история поддерживает позицию России.

«И это действительно так», — добавил Хёрш.

Он также посетовал на то, что среди основных СМИ о причастности США к подрыву российских газопроводов Америкой говорит лишь ведущий Fox News Такер Карлсон.