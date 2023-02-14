 

В Минобороны Франции обиделись на фильм Marvel за образ французских военных

14.02.2023, 7:50, Разное
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Министр обороны Франции осудил новый фильм Marvel «Чёрная Пантера. Ваканда навеки» за использованный в картине образ французских военных, пишет France 24. Как передаёт телеканал, по сюжету солдаты, участвовавшие в секретной миссии в Мали, пытаются украсть ресурсы вымышленного африканского королевства. Как заявил глава Минобороны Франции, подобное изображение французских войск является ложным и вводит в заблуждение.

В этой сцене фильма «Чёрная Пантера. Ваканда навеки» французских солдат, попавшихся на попытке украсть ресурсы вымышленного африканского королевства Ваканда, приводят на заседание ООН.

РАМОНДА, персонаж фильма «Чёрная Пантера. Ваканда навеки»: Пусть наш ответ на это вторжение будет милостивым… Дальнейшие посягательства на наши ресурсы будут расценены как акт агрессии.

Последний фильм франшизы Marvel «Чёрная Пантера» оказался в центре внимания дипломатов после того, как министр обороны Франции Себастьян Лекорну в Twitter осудил образ французских солдат в картине в ответ на опубликованный журналистом клип: «Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение изображение наших вооружённых сил. Я думаю о 58 солдатах, лишившихся жизни, защищая Мали по просьбе этой страны от исламистских террористических групп, и чту их память».

Вымышленные французские солдаты, отправленные для выполнения секретной операции в Мали, одеты как настоящие военные Франции, участвовавшие в операции «Бархан», которые действовали в стране до 2022 года.

Инцидент произошёл на фоне ухудшения имиджа Франции в Западной Африке и одновременного роста российского влияния в регионе. В последние несколько месяцев военные хунты в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, размещавшихся в Сахеле с 2013 года для борьбы с исламистскими экстремистскими группировками. По словам Парижа, после этого Мали призвала российскую ЧВК «Вагнер» в качестве подкрепления для своей армии, однако военная хунта это отрицает. Ходят слухи, что Буркина-Фасо может поступить так же.

Министерство обороны Франции подчеркнуло, что не призывает к снятию произведения с проката или цензуре.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.


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