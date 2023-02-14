 

Глава МИД Германии Бербок сообщила в Хельсинки об отсутствии на повестке дня темы поставок Украине истребителей

14.02.2023, 7:00, Новости дня
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На повестке дня не стоит вопрос поставок истребителей украинской стороне, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

В ответ на соответствующий вопрос Бербок сообщила в Хельсинки, что подобные «дебаты» сейчас не проводятся, передает ТАСС.

На днях Бербок отказалась обсуждать тему отправки Украине истребителей. При этом Финляндия не исключила возможность отправки истребителей на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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