Глава МИД Германии Бербок сообщила в Хельсинки об отсутствии на повестке дня темы поставок Украине истребителей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На повестке дня не стоит вопрос поставок истребителей украинской стороне, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
В ответ на соответствующий вопрос Бербок сообщила в Хельсинки, что подобные «дебаты» сейчас не проводятся, передает ТАСС.
На днях Бербок отказалась обсуждать тему отправки Украине истребителей. При этом Финляндия не исключила возможность отправки истребителей на Украину.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет