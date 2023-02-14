 

Monde указала на неспособность Запада добиться обрушения экономики России после девяти волн санкций

14.02.2023, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе, заявили французские СМИ.

Как отметила Monde, Россия столкнулась с «девятью волнами санкций» в течение 2022 года. Со ссылкой на МВФ указывается, что российский ВВП сократился на 2,2% вместо предсказанных на Западе 8,5%; ожидается рост деловой активности, причем в 2024 году она, вероятно, составит 2,1%, тогда как «экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%», передает ТАСС.

Издание пишет, что это «подтверждает стойкость страны», если не «произойдет резкой смены тенденции». Monde объясняет сложившуюся ситуацию действиями ЦБ и значительными валютными резервами России, полученными от экспорта энергоносителей, развитием местных производств с 2014 года. В сфере поставок нефти «Москва играет на нервах Запада», говорится в материале.

Monde указывает на повышение объема импорта через Армению и Казахстан. Отмечается, что Турция остается «воротами на Кавказ», а Китай поставляет электронную продукцию. Кроме того, газета отметила обильный урожай пшеницы, заявив, что рост сельского хозяйства – это «успех эпохи Путина наряду с экспортом ядерных технологий».

Напомним, десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Нобелевские лауреаты и мировые лидеры призвали производителей вакцины от COVID-19 сделать ее доступной

13.08.20 / Противников российской вакцины от COVID-19 уличили в поддержке сенаторов США

25.12.20 / Объяснено значение буквы «V» в названии вакцины «Спутник V»

04.09.20 / Глава НОМ поучаствует в круглом столе «Новых людей» по организации наблюдателей

07.07.21 / «Смотреть больно» – CNN о скандале на Украине в связи подготовкой парадного марша женщин-курсантов на каблуках

09.12.21 / Великобритания обеспокена последствиями “Северного потока – 2” для Украины и для энергетической безопасности Европы – коммюнике глав МИД

31.07.21 / Компания Chery представила новый седан Xuandu

03.01.21 / Женщины-машинисты впервые в современной истории РФ вышли на работу в метро Москвы

11.06.21 / Вакцинация от коронавируса проходит уже в 178 странах – данные Bloomberg

27.06.21 / Очередной температурный рекорд побит в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика