Monde указала на неспособность Запада добиться обрушения экономики России после девяти волн санкций

Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе, заявили французские СМИ.

Как отметила Monde, Россия столкнулась с «девятью волнами санкций» в течение 2022 года. Со ссылкой на МВФ указывается, что российский ВВП сократился на 2,2% вместо предсказанных на Западе 8,5%; ожидается рост деловой активности, причем в 2024 году она, вероятно, составит 2,1%, тогда как «экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%», передает ТАСС.

Издание пишет, что это «подтверждает стойкость страны», если не «произойдет резкой смены тенденции». Monde объясняет сложившуюся ситуацию действиями ЦБ и значительными валютными резервами России, полученными от экспорта энергоносителей, развитием местных производств с 2014 года. В сфере поставок нефти «Москва играет на нервах Запада», говорится в материале.

Monde указывает на повышение объема импорта через Армению и Казахстан. Отмечается, что Турция остается «воротами на Кавказ», а Китай поставляет электронную продукцию. Кроме того, газета отметила обильный урожай пшеницы, заявив, что рост сельского хозяйства – это «успех эпохи Путина наряду с экспортом ядерных технологий».

Напомним, десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро.

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