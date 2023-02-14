 

В ходе разбора завалов в жилом доме в Турции российские спасатели обнаружили кастрюлю со 150 тыс. долларов

14.02.2023, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции нашли кастрюлю, в которой было 150 тыс. долларов 100-долларовыми купюрами, сообщило МЧС России.

Обнаруженные средства под опись передали местной полиции, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 31 тыс. человек. В стране работают мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / В Турции назвали нереалистичным участие в военных действиях против РФ

14.10.21 / “Хорошие сиськи”, “Секси”. Бейонсе в откровенном наряде закинула ногу на поручни

24.05.22 / Песков об увольнении российского дипломата в ООН: Он против нас

11.01.21 / Компромат на Зеленского, синдром Илларионова, чипирование, вакцина от коронавируса. Интервью Бацман с Комаровским. Трансляция

05.08.22 / В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана

30.11.20 / В Москве решили проблему с нехваткой дворников

10.07.20 / Армию Хафтара заподозрили в торговле венесуэльским золотом

03.01.23 / В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но признали свою неспособность повлиять на Киев

03.03.21 / Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме

23.12.20 / “Никто не остался недопонят”. Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика