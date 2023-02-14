 

Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару, евро и юаню

14.02.2023, 7:00, Новости дня
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В начале торгов вторника рубль слегка ослабел к доллару и юаню, а также сильнее снижается к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 73,87 рубля (плюс 4 копейки), юаня – до 10,81 рубля (плюс 1 копейка). Курс евро поднялся до 79,40 рубля (плюс 34 копейки), передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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