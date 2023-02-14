Мнение: Последнее слово Сергея Фургала

Как-то избегал этого, а не надо: речь сильная, и мужика жалко.

“За два дня до выборов меня предупредили: либо уйди, либо тюрьма. Я выбрал тюрьму”.

Беспрецедентное давление на присяжных…

Все присяжные полностью зависимы: кто-то через службу, кто-то через работу, кто-то через деньги… Кому стало лучше?

Я понимаю, я мешал, но вот этих-то за что? (речь о Андрее Карепове, Андрее Палей и Марате Кадырове: они проходят по делу вместе с Фургалом – прим.ред.)

Ваша честь, самое страшное для общества – это несправедливость. Мы все ищем справедливости. Сначала убили правосудие, потом коллегию присяжных.

У силовых структур происходит профдеформация – они перестают видеть людей.

Не пугает меня этот срок…

Я эту речь говорю не для прокуроров и для судей, я говорю для людей.

Люди, ошалевшие от власти и денег, могут уничтожить любого человека. Но вы-то в этом участвуете (обращение к судье и присяжным – прим.ред).

Весь цинизм в том, что “доказано” недоказанное.

Моя вина заключается в том, что я хочу всё это изменить. Если доказано – садите, но если не доказано – прекратите разъединять народ.

Этот безумный срок – это зеркало. Та система, которая заказала это дело, она говорит: “Мы боимся, мы сделаем так, чтобы такие люди исчезли из памяти”. Но имя вы все равно не смогли убить. Вы будете орать: “Преступники!”, “Виновны!”, – но моё имя вам уже не стереть и не убить.

Это несправедливо! Это незаконно! И рано или поздно другие дадут этому оценку” (Сергей Фургал).

Губернатора Хабаровского края признали “полностью виновным” по всем пунктам обвинения (некое убийство почти 20 лет назад), и ему дали 22 года.