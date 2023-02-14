El País – новая холодная война между США и Китаем ощущается во всех уголках мира

Трудно найти уголок земного шара, в котором не ощущалась борьба двух титанов — США и Китая, пишет El País. Как отмечает издание, в рамках этой новой холодной войны Пекин и Вашингтон ведут ожесточённую борьбу за мировое господство.



AP

Недавнее проникновение китайского аэростата в воздушное пространство США, которое, как заявили в Вашингтоне, было частью масштабной программы Пекина по слежке за военными объектами по всему миру, стало ярким напоминанием о том, что, несмотря на сигналы разрядки, наблюдавшиеся на ноябрьском саммите G20 на Бали, обе державы сейчас ведут ожесточённую борьбу за мировое господство, пишет журналист El País Андреа Рицци. И, как отмечается в статье, размах этого противостояния настолько велик, что оно «разворачивается по всей длине и ширине земного шара».

Многие недавние события показали, какие шаги Китай и США предпринимают на международной арене для укрепления своих военных, технологических и экономических сил и для продвижения своих позиций.

В прошлом году было много симптомов растущего глобального противостояния между Вашингтоном и Пекином. Так, летом США удалось убедить НАТО включить Китай в свою стратегическую концепцию на саммите, на котором впервые присутствовали четыре страны из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Америка впервые решила финансировать закупки вооружений для Тайваня. А альянс AUKUS, в который, помимо США, также входят Австралия и Великобритания, нарастил свои амбиции, договорившись сотрудничать не только в сфере атомных подводных лодок, но и в сфере гиперзвукового оружия.

Тем временем Китай незадолго до украинского конфликта подписал с Россией стратегическую декларацию о «безграничном» партнёрстве.

Си Цзиньпин совершил в декабре важный визит в Эр-Рияд, явно направленный на укрепление связей с этой «важной» арабской страной, отношения которой с Вашингтоном в настоящее время ухудшаются. В ноябре он принял в Пекине канцлера Германии Олафа Шольца на встрече, которая символизировала усилия Китая по предотвращению полного объединения Европы с США. Китайские власти также пытаются переформатировать грандиозный план Нового шёлкового пути, который в последние годы утратил силу.

И это лишь отголоски глубокой и методичной работы на международной арене, которая стала неотъемлемой частью «дуэли» между Вашингтоном и Пекином.

«Мы находимся в своего рода холодной войне, — считает Алисия Гарсия Эрреро, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel. — Мы наблюдаем большую стратегическую конкуренцию между США и Китаем, которые играют не только на своей шахматной доске, но и на глобальной. Было очень наивно считать, что напряжённость спадёт только потому, что они встретились на Бали и подали сигналы о потеплении отношений. Думаю, мы вступили в новую реальность, и она не изменится. Мы оказались тут не только потому, что США повышают пошлины или ужесточают ограничения на экспорт в Китай, но и потому, что у обеих сторон есть повестка, предполагающая движение по пути жёсткой конкуренции».

Между тем у США, как отмечает издание, есть явное преимущество перед Китаем в виде плотной сети альянсов, заключённых за десятилетия с десятками стран из числа наиболее развитых государств мира.

Пекин отвечает на это двумя основными направлениями действий.

С одной стороны, он выстраивает тесные связи с Россией. Пекин с Москвой объединяет общее желание переформатировать мировой порядок, в котором, по их мнению, доминируют США и их партнёры, говорится в статье.

С другой стороны, можно считать, что у Пекина есть определённое преимущество перед Вашингтоном на обширных территориях мира, в том числе в десятках стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Речь идёт о тех регионах, которыми пренебрегает Вашингтон. Они зачастую с недоверием относятся к ведущей мировой державе из-за её теневых манёвров прошлого. Они не заинтересованы в наставлениях о демократии, верховенстве права и гендерном равенстве. Вместо этого они всецело заинтересованы в получении финансирования для прогресса и развития инфраструктуры, а также частенько поддерживают авторитарные режимы.

«Трудно найти уголок земного шара, в котором не ощущалась бы эта борьба титанов. И есть одна страна, которая может превратить эту новую холодную войну в горячую, — это Тайвань. Время покажет», — подытоживает журналист El País Андреа Рицци.