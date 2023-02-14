GT – Китай надеется укрепить партнёрство с Ираном благодаря визиту президента Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси посетит Китай с государственным визитом по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина на этой неделе, как сообщили в МИД КНР. Ожидается, что этот визит будет способствовать углублению китайско-иранских отношений и укреплению традиционного партнёрства, пишет Global Times.



AP

Аналитики считают, что первый визит в Китай президента Ирана Ибрагима Раиси с момента его вступления в должность в 2021 году будет служить дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Ираном, а также демонстрирует непоколебимую решимость иранской администрации продвигать политику «Взгляд на Восток», пишет Global Times.

Раиси посетит Пекин с государственным визитом со вторника по четверг на этой неделе. Он прибудет для переговоров на высшем уровне по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, как сообщила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ожидается, что визит Раиси будет способствовать углублению китайско-иранских отношений и укреплению традиционной дружбы и партнёрства, говорится в статье.

Новая политика Ирана «Взгляд на Восток» означает переход от его прежней политики неприсоединения к созданию союзов с незападными мировыми державами, имеющими политические структуры, схожие с Ираном, поясняет Global Times. В частности, в число этих держав входят Россия и Китай.

Как сообщило иранское официальное информационное агентство IRNA, в ходе визита делегации обеих сторон должны подписать соглашения о сотрудничестве. Раиси также примет участие во встречах с китайскими бизнесменами и с проживающими в Китае иранцами.

Как показывает таможенная статистика, Китай в настоящее время является крупнейшим торговым партнёром Ирана. За последние 10 месяцев, согласно сообщению агентства IRNA, экспорт из Ирана в Китай составил $12,6 млрд, а объём импорта товаров из Китая достиг $12,7 млрд.

По оценкам аналитиков, к числу главных приоритетов предстоящего визита Раиси относятся дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Ираном, а также продвижение 25-летнего соглашения о сотрудничестве и его дальнейшей реализации. Об этом заявил в интервью Global Times Тан Чжичао, аналитик Китайской академии социальных наук и эксперт по Ближнему Востоку.

Иран и Китай давно имеют прочные экономические связи, особенно в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, торговля и инвестиции, отмечается в статье. В 2021 году обе страны подписали пакт о стратегическом сотрудничестве сроком на 25 лет, который, по словам аналитиков, включает в себя политические, стратегические и экономические компоненты.

В декабре 2022 года вице-премьер Китая Ху Чуньхуа посетил Тегеран для встречи с Раиси. Во время этих переговоров иранский президент подчеркнул, что независимо от того, как изменится международный и региональный ландшафт, Иран будет по-прежнему твёрдо придерживаться принципа углубления и развития всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами, пишет Global Times.

Однако достижение ряда поставленных ранее целей в этом направлении пришлось отложить из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 и других глобальных изменений, поясняется в статье. Поэтому ключевым моментом предстоящего визита Раиси станет продвижение этого процесса, поскольку это выгодно народам обеих сторон, подчеркнул Тан в интервью Global Times.

Эксперты также отмечают, что у Китая и Ирана есть много общих интересов по целому ряду международных вопросов. К их числу относятся ситуация в Афганистане, региональная стабильность, безопасность и развитие, проблемы глобального изменения климата, энергетическая безопасность и другие вопросы, которые необходимо обсудить.

Поэтому данный визит можно рассматривать как очень важное обновление в ходе укрепления китайско-иранских отношений, заявил в интервью Global Times Чжу Юнбяо, исполнительный директор Исследовательского центра «Один пояс — один путь» в Ланьчжоуском университете. По его мнению, развитие партнёрства в рамках этой китайской инициативы и в рамках ШОС даст Китаю и Ирану больше пространства для сотрудничества. И после визита Раиси двусторонние отношения выйдут на новый, более высокий этап, прогнозирует эксперт.