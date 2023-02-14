 

Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково

14.02.2023, 5:45, Разное
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В столичном Внуково зафиксированы самые низкие средние ставки аренды на квартиры с одной и двумя комнатами. Так, съем “однушки” в этом районе на западе столицы обойдется в 25 тыс. рублей, “двушки” – в 31,3 тыс. рублей.

Доступные однокомнатные лоты также предлагаются в Капотне и районе Бирюлево Западное (по 30 тыс. рублей в месяц). По ставке до 35 тыс. рублей можно арендовать жилье в Кузьминках, Некрасовке и Южном Бутово.

“Двушки” по ставке до 40 тыс. рублей предлагаются в районах Капотня и Бирюлево Западное.

Если рассматривать по округам, то самое дешевое предложение “однушек” представлено в СВАО, “двушек” – в ВАО.

По итогам января предложение столичных квартир в аренду увеличилось на 6%. Спрос за год сократился почти на 7%. Ставки на долгосрочную аренду сократились почти во всех районах города. В ближайшие месяцы резких ценовых колебаний не ожидается.


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