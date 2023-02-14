Племянник Неруды Родольфо Рейес заявил, что чилийский поэт умер не от рака, а был отравлен

Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда был отравлен, а не скончался от рака, сообщил его племянник Родольфо Рейес.

Рейес сказал, что обнаруженная в 2017 году в одном из зубов поэта бактерия clostridium botulinum, возбудитель ботулизма, свидетельствует о том, что Неруда «был убит». По словам Рейеса, «было вмешательство агентов правительства», передает РИА «Новости» со ссылкой на Culto.

Напомним, Неруда умер в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. По официальной версии режима Аугусто Пиночета, он скончался от рака. Его смерть расследуют с 2011 года, останки поэта были эксгумированы в Чили в 2013 году.

—