 

Племянник Неруды Родольфо Рейес заявил, что чилийский поэт умер не от рака, а был отравлен

14.02.2023, 5:35, Новости дня
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Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда был отравлен, а не скончался от рака, сообщил его племянник Родольфо Рейес.

Рейес сказал, что обнаруженная в 2017 году в одном из зубов поэта бактерия clostridium botulinum, возбудитель ботулизма, свидетельствует о том, что Неруда «был убит». По словам Рейеса, «было вмешательство агентов правительства», передает РИА «Новости» со ссылкой на Culto.

Напомним, Неруда умер в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. По официальной версии режима Аугусто Пиночета, он скончался от рака. Его смерть расследуют с 2011 года, останки поэта были эксгумированы в Чили в 2013 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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