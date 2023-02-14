 

Военные альпинисты центра «Терскол» установили знамя Победы на вершине Эльбруса

14.02.2023, 5:35, Новости дня
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Военнослужащие центра горной подготовки и выживания «Терскол» установили знамя Победы на Эльбрусе, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В память об этом событии военные альпинисты подняли копию Знамени Победы на высоту 5642 м, повторив путь советских военных альпинистов. Отмечается, что погода была благоприятной, сложностей с подъемом и спуском не возникло, передает ТАСС.

В мае российские альпинисты поставили знамя Победы в базовом лагере на склоне Эвереста.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходило ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс». При обороне Эльбруса погибли 366 воинов, еще не все из них найдены. Перевалы Главного Кавказского хребта стали самым высокогорным театром военных действий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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