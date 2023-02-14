 

Сноуден заявил о попытке США отвлечь внимание от «Северных потоков» с помощью паники вокруг НЛО

14.02.2023, 5:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Паника вокруг воздушных объектов, сбитых над США и Канадой, должна отвлечь внимание журналистов от диверсий на «Северных потоках», сообщил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Сноуден сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его бы порадовала связь воздушных объектов с инопланетянами, но «это не инопланетяне», а «старая искусственно вызванная паника». По его мнению, «ерундой с воздушными шарами» журналистов, которые рассматривают вопросы национальной безопасности, хотят отвлечь от расследований «бюджетов или взрывов (а-ля «Северный поток»)», передает РИА «Новости».

Напомним, США сбили в своем воздушном пространстве ряд неопознанных объектов. Отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил их внеземного происхождения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Боррель выразил надежду на «историческое решение» ЕС по Украине

09.11.21 / Соединенные Штаты намерены потратить 11 млрд долларов на создание нового мощного телескопа

24.01.21 / Участницы Pussy Riot сбили полицейского машиной при задержании в Москве

08.11.21 / Volkswagen рассекретила внешность серийного электрокара ID. Buzz

02.03.21 / Нефть оказалась возобновляемым ресурсом

28.12.20 / Батареи для электромобилей Tesla будет выпускать Panasonic

27.12.20 / Стали известны подробности смерти мужчины при задержании в московском метро

22.06.22 / Канада сочла маловероятным скорое решение по турбинам для «Северного потока»

05.10.20 / Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

25.11.20 / Путин отложил поездку в Саров из-за нелетной погоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика