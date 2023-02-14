Сноуден заявил о попытке США отвлечь внимание от «Северных потоков» с помощью паники вокруг НЛО

Паника вокруг воздушных объектов, сбитых над США и Канадой, должна отвлечь внимание журналистов от диверсий на «Северных потоках», сообщил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Сноуден сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его бы порадовала связь воздушных объектов с инопланетянами, но «это не инопланетяне», а «старая искусственно вызванная паника». По его мнению, «ерундой с воздушными шарами» журналистов, которые рассматривают вопросы национальной безопасности, хотят отвлечь от расследований «бюджетов или взрывов (а-ля «Северный поток»)», передает РИА «Новости».

Напомним, США сбили в своем воздушном пространстве ряд неопознанных объектов. Отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил их внеземного происхождения.

—