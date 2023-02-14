 

Independent – британские пабы массово банкротятся из-за падения спроса и роста цен на энергию

14.02.2023, 4:55, Разное
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В 2022 году число банкротств британских пабов выросло на 180% в сравнении с предыдущим годом, пишет The Independent. Отмечается, что пабы сталкиваются с резким падением числа посетителей, а также ростом счетов за энергию, которые уже в 3,5 раза превышают показатели прошлого года.


AP

За последний год число британских пабов и баров, которые решено закрыть, выросло на 180%, пишет The Independent, ссылаясь на данные консалтингового объединения UHY Hacker Young. Сообщается, что в 2022 году количество банкротств пабов достигло 512 против 280 в 2021 году.

По словам аналитиков объединения, общий экономический кризис в Великобритании привёл к тому, что граждане стали меньше тратить на походы в паб. Кроме того, из-за забастовок общественного транспорта резко сократились поездки людей в центральные районы городов, где находится большинство подобных заведений. Отмечается, что после нескольких лет коронавирусных ограничений у пабов практически не осталось финансовых накоплений или возможностей взять дополнительные кредиты: для многих заведений экономический спад стал последним ударом, приведшим к банкротству.

Эксперт Петер Кубик считает, что правительство Великобритании могло бы облегчить финансовое положение пабов: в частности, Кубик предложил расширить схему по облегчению затрат на энергию. Как отмечает The Independent, эта схема уже действовала этой зимой, однако даже в таких условиях пабы были вынуждены сокращать часы работы ради экономии. Сейчас схема покрывает лишь 6% от общих месячных затрат на энергию, которые могут достигать £3100.

В совместном заявлении от представителей британских пабов и баров говорится, что их счета за энергию выросли примерно в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом, пишет The Independent. Недавний опрос показал, что на данный момент каждый третий британский паб находится на грани разорения. 23% опрошенных владельцев пабов заявили, что финансовых запасов у них осталось менее чем на три месяца. 


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