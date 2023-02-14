CNBC – счёт пойдёт на миллиарды долларов — во Всемирном банке оценили затраты на восстановление после землятресений в Сирии и Турции

На реконструкцию Турции и Сирии после разрушительного землетрясения понадобятся миллиарды долларов, заявил в интервью CNBC региональный вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Ферид Белхадж. По его словам, организация сделает всё возможное, чтобы помочь обеим пострадавшим странам.



AP

Восстановление Турции и Сирии после разрушительного двойного землетрясения, в результате которого погибли более 35 тыс. человек, обойдётся «в миллиарды долларов». Такое мнение в интервью CNBC высказал региональный вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Ферид Белхадж.

«Турции Всемирный банк выделил около 1,8 миллиарда долларов», — заявил чиновник. «Дело в том, что у нас уже был ряд проектов в стране, и мы смогли перенаправить часть финансирования», — пояснил он.

По оценкам неправительственной Турецкой конфедерации предприятий и бизнеса, из-за стихийного бедствия страна потеряла почти $84,1 млрд. Для сравнения, землетрясение 1999 года, затронувшее город Измит и унёсшее жизни более 17 тыс. человек, привело к убыткам в размере $51,1 млрд, обращает внимание телеканал.

Затраты на реконструкцию, весьма вероятно, обострят проблемы турецкой экономики. Она уже страдает от гиперинфляции, кризиса стоимости жизни и «противоречивой денежно-кредитной политики» президента Реджепа Тайипа Эрдогана, считает CNBC.

«Турция доказала свою устойчивость за последние годы. У них были взлёты и падения, и они смогли справиться», — заявил Белхадж. В то же время он высказался более пессимистично относительно перспектив находящейся под санкциями Сирии, которой, как и Украине, банк надеется помочь в рамках инициативы «Стремительная оценка ущерба и потребностей».

«То, что эта трагедия обрушилась на народ Сирии, вдобавок ко всем несчастьям, которые он переживает последние 10—15 лет, действительно ужасно», — подчеркнул чиновник. Он призвав к глобальной солидарности как с Дамаском, так и с Анкарой, и пообещал, что Всемирный банк «сделает всё возможное», чтобы помочь обеим странам.

Сирия, «подвергающаяся остракизму», имеет более ограниченный доступ к поддержке Запада, чем её северный сосед, который состоит в НАТО. По утверждению ЕС, правительство Башара Асада официально запросило помощь лишь в прошлую среду. Первая гуманитарная партия ООН была доставлена в страну 9 февраля. В то же время США приостановили санкции против Дамаска на 180 дней для финансовых операций, связанных с оказанием помощи после землетрясения, отмечает CNBC.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс признал неудовлетворительную реакцию коалиции в Сирии. «Мы до сих пор подводим людей на северо-западе страны. Они справедливо чувствуют себя брошенными, рассчитывая на международную помощь, которая всё ещё не прибыла, — написал он в Twitter. — Мой долг и наша обязанность — как можно быстрее исправить эту ошибку. Теперь это моя первостепенная задача».