У кого длиннее

В Красноярске самый грязный воздух на планете, но губернатор отмечает совсем другой рекорд — высоту флагштока над городом.

Красноярск снова под смогом. Выходить из дома и открывать форточки госорганы не рекомендуют. Еще советуют чаще мыть полы и делать влажную уборку. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности введен на трое суток: с 19 часов 10 февраля до 19 часов 13 февраля. Об этом сообщает Среднесибирское управление федслужбы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Неблагоприятны эти метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе, то есть для всех штиль — это нормально, а Красноярск лучше всего ощущает себя при штормовом ветре, уносящем вместе с мелкими собаками вонь ТЭЦ и заводов.

Помимо Красноярска режим «черного неба» объявлен 10 февраля также в четырех городах краевого подчинения: Минусинске, Ачинске, Назарово и Лесосибирске. И в двух городах Хакасии — Абакане и Черногорске.

Дышать нечем. Безветрие не позволяет рассеиваться выбросам крупнейшего в мире алюминиевого завода, выплавляющего 1,015 млн тонн металла ежегодно, — он занимает в городе первое место среди стационарных источников выбросов. На втором месте — угольные ТЭЦ. Все это частный бизнес («Русал» и СГК), он процветает и наращивает мощности, параллельно растет поток экологических беженцев из города и, согласно госдокладам (Роспотребнадзора и Минприроды),

растут раковые заболевания, болезни органов дыхания, системы кровообращения; газификация задыхающемуся в смоге городу не грозит.

До этого режим НМУ объявлялся в Красноярске с 13 часов 1 февраля и продолжался неделю. Двухдневная передышка — в буквальном смысле, и вот вновь. За зиму режим НМУ объявлялся 7 раз.

И традиционно в эти дни Красноярск возглавляет топ городов мира с самым грязным воздухом: мониторинг AirVisual фиксирует сиюминутное состояние воздуха. Данные от международных сетей наблюдения для нашего государства и раньше аргументом не служили, сейчас и подавно, однако и сами госорганы РФ из года в год констатируют лидерство Красноярска в разных антирейтингах чистоты воздуха. И хоть госорганы замеряют и фиксируют далеко не все, что выбрасывается в воздух энергетикой и промышленностью, даже в этих куцых отчетах и госдокладах отмечаются перманентные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) канцерогенов, других крайне опасных веществ в разы и в десятки раз.

Флагшток в Красноярске — гордость губернатора Усса. Фото: соцсети

В общем, хоть в чем-то мы впереди планеты всей, и этот показатель из года в год неизменен, стабилен. Однако падкий до всевозможных рекордов губернатор Усс почему-то как раз в двухдневную паузу в смоге праздновал совсем другое. И крайне сомнительное. Рекордную длину, простите, высоту флагштока (100 метров), установленного этой зимой в Красноярске, хотя в СПб у «Зенита» точно выше (105 м.). Но в РФ существует множество различных «книг рекордов»: частные лавочки, работающие в основном по модели Факела Бирмингема: в 90-е эту международную награду за посильный денежный взнос кому только не вручали. И ведь ею первое дело даже козыряли бизнесмены и политики, пока не обнаруживали у конкурентов тот же «факел».

Так вот, представители одной из книг рекордов России прибыли в Красноярск и торжественно вручили губернатору Уссу два сертификата. Понятно, в местных СМИ это прозвучало как «официальное признание нашего флагштока самым высоким».

Одна беда — в смог, то есть в безветрие, триколор поднимают на всю высоту, не боясь, что ветер его порвет. Но флага не видно, поскольку — смог. Когда же приходит ветер, госфлаг приспускают до середины, как при трауре. Чтобы не порвался. Тоже уникальное явление: в каком еще государстве госфлаг приспускают то и дело по воле ветра? Но этот рекорд пока не отмечен.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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