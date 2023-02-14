 

5 любовных медитаций для востребованности и счастья

14.02.2023, 4:18, Разное
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Самые главные вещи в жизни это счастье и любовь. Что же делать, если в этих сферах вас ждет полное разочарование, из-за которого каждый вечер хочется выть и плакать? Издание “Магия и красота” подготовило подборку из пяти любовных медитаций, благодаря которым каждая женщина сможет улучшить свою жизнь.

Медитация на привлекательность

Нарисуйте красным фломастером красные цветы на ладонях. Изо всех сил представьте себя красивым цветком, приговаривая: “Я прекрасна и привлекательна, как эти цветы!“.

Медитация на сексуальность

Наденьте все золотые украшения, что есть и, полностью оголившись, сядьте перед зеркалом в позе лотоса, шепча: “Со всех сторон к себе силы золотые призываю, пусть меня любовью наполняют, золотой энергией соблазна насыщают. Так!“. Представьте, как золотые потоки вьются вокруг вас, наполняя вас жаром. Как только наполнитесь теплом, открывайте глаза и поднимайтесь. Медитация завершена.

Медитация на появление второй половинки

Вырежьте из журналов столько красивых мужчин, сколько найдете. Затем, с 11 до 12 часов ночи облачитесь в что-нибудь красное и начинайте разглядывать и перекладывать фотографии, приговаривая: “Мужчины,где моя половина? Мне ее
укажите, ко мне ее приведите”.

Делать такой обряд можно хоть каждый день: эффект у него накопительный.

Медитация на мир и спокойствие в семье

Возьмите две кружки, а в одну налейте теплое молоко. Затем чайной ложечкой переливайте молоко из полной посуды в пустую, говоря про себя: “Мир и лад этому дому; моим хоромам, где счастливо живут и бед не знают!“.

В конце молоко нужно будет с благодарностью выпить.

Медитация на розжиг страсти

Эту процедуру нужно проводить втайне от мужа. Возьмите вкусно пахнущее масло: ванили, шоколада, арганы и, смочив капелькой палец, начинайте рисовать на своей коже магическое слово “Ваю-ваю“. Не ленитесь: чем больше раз повторите слово, тем сильнее будет эффект. Во время этого обряда представляйте, как становитесь нежным и страстным потоком, окутывающим вашего мужа. В конце смойте масло и ожидайте положительных изменений.

Напоследок напомним, что специалисты советуют проводить такие любовные медитации ранним утром или поздним вечером, в полной тишине и одиночестве: так вы сможете полностью погрузиться в поток энергии и ни на что не отвлекаться.


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