Spiegel сообщила о рекомендации МОК странам не принимать деклараций о недопуске россиян на Олимпиаду

Государствам не следует подписывать декларации, которые не отражают мнение олимпийского движения по вопросу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже, сообщил Международный олимпийский комитет.

В письме МОК к национальным олимпийским комитетам рекомендуется обсудить данную тему с министрами спорта. Как сообщил МОК, национальным комитетам следует убедиться в том, что либо министры не станут подписывать соответствующую декларацию, либо ее «формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения». В Олимпийском комитете Норвегии сообщили, что не получали такое письмо, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel и Dagbladet.

В феврале состоялся международный саммит с участием министров спорта 36 стран для координации позиции по вопросу участия россиян и белорусов в Олимпиаде. Литва заявила, что ее стремление не допустить российских и белорусских спортсменов к Играм поддерживают свыше 30 государств.

Напомним, президент МОК Томас Бах сказал, что власти стран не должны определять, кому разрешено участвовать в международных соревнованиях. Член МОК Ги Дрю заявил, что нет причин запрещать российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх.

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