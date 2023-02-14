 

Washington Post рассказала о призывах чиновников США к Киеву попытаться забрать у России «как можно больше территории»

14.02.2023, 4:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтон считает, что Киев в ближайшие месяцы должен попытаться забрать у РФ как можно больше территории, пишут американские СМИ.

Должностные лица в США сказали, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Американская сторона считает, что помощь Запада дает Украине возможность изменить ход конфликта. При этом, как полагают в Белом доме, со временем от Конгресса США добиваться сохранения объемов помощи Киеву станет сложнее. Как сообщил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.

Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.

Напомним, сообщалось, что Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / В Сети началась продажа поддельных QR-кодов для посещения кафе в Москве

27.12.22 / В Нигерии рассказали о желании священников переходить в РПЦ

08.02.21 / Российский ученый напомнил о проблеме космического мусора

24.08.20 / Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

19.01.21 / Украинский борец и нардеп Беленюк выиграл золото на соревнованиях в Загребе

18.08.21 / Байден: Мы продолжим поддерживать афганский народ

12.12.20 / FAZ – строительство «Северного потока — 2» возобновилось — но США намерены ему помешать

20.11.20 / УП – Санду советует Украине учесть, что мягкий прямой диалог не помог Молдавии в Приднестровье

07.04.21 / Wall Street Journal – пандемия привела США к дефициту кетчупа

07.11.21 / В США девушка спаслась от похитителя благодаря жесту из TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика