Washington Post рассказала о призывах чиновников США к Киеву попытаться забрать у России «как можно больше территории»

Вашингтон считает, что Киев в ближайшие месяцы должен попытаться забрать у РФ как можно больше территории, пишут американские СМИ.

Должностные лица в США сказали, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Американская сторона считает, что помощь Запада дает Украине возможность изменить ход конфликта. При этом, как полагают в Белом доме, со временем от Конгресса США добиваться сохранения объемов помощи Киеву станет сложнее. Как сообщил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.

Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.

Напомним, сообщалось, что Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

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