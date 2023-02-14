Мнение: Грустный рассказ

Да, реально грустный рассказ нашего с вами любимца Вадима Ольшевского, профессора математики из Америки. Длинный, бестолковый… и грустный.

“У меня в Бостоне есть одна знакомая, Маруся. И вот эта Маруся однажды не выдержала и полюбила американца.

У Маруси и Джона дочки учились в одном классе, и дочка Джона очень часто приходила к дочке Маруси на слиповер. С ночевкой, то есть.

И вот однажды, когда Джон привез свою Джессику к Марусиной Оксане, Маруся предложила ему остаться на ужин. Ужин Маруся постаралась приготовить с русской щедростью, что произвело на одинокого Джона сильное впечатление. Салат из крабовых палочек. Салат оливье. Салат из свежей капусты с укропом. Уха из трех рыб. Цыпленок табака. Торт Наполеон.

Ужин затянулся, и Маруся оставила Джона ночевать. В соседней комнате. Маруся постелила Джону хорошие простыни, трэд каунт 800. Вообще-то, сама Маруся всегда спала на тред каунте 400 за 30 долларов, но перед визитом Джона она поехала в Мэсис и купила 800 за 120. На них же спать гораздо приятнее. Важно, чтобы у Джона сразу возникло ощущение комфорта и дома.

Маруся долго не могла заснуть у себя в спальне, думала о Джоне за стенкой. Ему же все ее блюда очень понравились. И ее любимое вино понравилось, Пино Гриджио. А как он ел ее селедку под шубой!

Маруся слышала, что Джон в своей комнате тоже не спит, ворочается. Но почему-то продолжает лежать на своей кровати. Не идет. Безынициативный. Ну, ничего. Маруся же сама с характером, ей именно такой и нужен.

– Со вчера осталось много еды, – сказала Маруся Джону утром за завтраком. – Приезжай вечером доедать.

Ночью Джон опять ворочался на кровати в соседней комнате. Не шел. Маруся тоже не могла заснуть до 3-х утра. Проснулась с тяжелой головой, раздраженная.

– Ты почему ко мне в спальню не пришел? – спросила она Джона за утренним кофе. – Со мной что-то не так? Ты не хочешь меня трахнуть?

– Очень хочу, – ответил Джон. – Я всю ночь не спал, ждал, пока ты ко мне придешь.

– Я к тебе? – возмутилась Маруся. – Кто к кому должен приходить, мужчина к женщине или женщина к мужчине?

– У нас в Америке женщина к мужчине, – объяснил Джон. – Женщина всегда должна делать и первый шаг и второй. А иначе это у нас в Америке невежливо. Иначе это будет сексуальный харассмент и мужской шовинизм.

– Значит так! – отрезала Маруся. – Сегодня ночью мы сразу ложимся в одну кровать. К черту политкорректность!

– Договорились, – улыбнулся Джон.

Маруся и Джон жили душа в душу. От Джона год назад ушла жена к миллионеру. А тот ей поиграл и бросил. Так ей и надо! А вот Джон, оказывается, вытащил с Марусей счастливый билет. Маруся же архитектор, у нее своя миллионная компания. И теперь бывшая жена снимает какую-то микроскопическую квартирку в плохом районе, в то время как Джон катается на джет ски на Марусиной вилле в Южной Каролине.

Марусе очень нравился Джон. После ее-то русских бойфрендов! Моложе ее на 9 лет, высокий, бицепсы, стройный. Спортивный. Когда они выходили аут, все подруги завидовали Марусе.

– А какой он в постели? – спрашивали они.

Маруся в подробности не вдавалась. Какой-какой? На порядок лучше, чем ваши Петровы и Сидоровы.

Марусе очень нравился Джон. Он очень мягко, тактично объяснял ей, что она живет не по-американски. Джон никогда не говорил это прямо, он выслушивал Марусю очень уважительно, а на следующий день как бы невзначай рассказывал какую-нибудь историю, и Маруся догадывалась, что вчера она была не совсем права. Вообще, американская культура гораздо гуманистичнее, правильнее русской. С Джоном Марусе очень повезло!

Словом, Маруся и Джон жили душа в душу. Маруся перестала слушать русскую попсу в машине и переключилась на джоновский плейлист. На джаз и изи листенинг.

Правда, за Джоном вскоре начал ухаживать Эндрю. Эндрю был гомиком, но Джон сразу сказал Марусе, что это просто дружба. У Джона стандартная ориентация, и секс с мужчиной для него неприятен. Так что это просто поговорить.

Вскоре Джон, Маруся и Эндрю стали ужинать вместе, вместе гулять по лесу, вместе ездить в Южную Каролину.

Джон со смехом рассказывал Маруся, что Эндрю ревнует. Все время говорит ему, что Маруся неправильная, как все русские. У русских дикие, антигуманные ценности. Маруся смеялась вместе с Джоном. Эндрю был интересным, он научил ее, где покупать модные бренды и как правильно накладывать макияж на лицо. Эндрю в этих делах разбирался лучше.

Когда Эндрю не было рядом, Маруся и Джон со смехом называли его гомиком. По-русски.

Однажды Маруся и Джон гуляли по лесу втроем с гомиком, и нашли молодого олененка. Нога олененка застряла в кустарнике, и другие олени оставили его. Нога была сломана. Маруся и Джон принесли олененка домой, накормили и напоили. Наложили на ногу шину.

Эндрю говорил Джону, что это нарушение закона. По закону штата Массачусетс нельзя дома держать диких животных. Для них это сильный стресс. Есть список животных, которых можно держать дома. Белок можно. Можно попугаев. А оленей запрещено.

– К вам придет энимал контрол! – пугал Эндрю. – Марусю могут даже посадить в тюрьму! За нарушение закона!

Маруся и Джон выходили олененка. Перелом сросся правильно, и олененок вовсю носился по загону. Маруся жила за городом, и ее 20-акровый участок был огорожен деревянным забором. Раньше тут жили лошадники.

Олененок привязался к Джону с Марусей. Ел с руки. Обожал, когда его гладили. Маруся купила олененку попону, от мух.

Через месяц раздался звонок в дверь.

– Энимал контрол, – представились люди в форме без погон. – На вас поступил сигнал, что вы держите дома диких животных. Мы заберем вашего олененка.

– Да ему у нас хорошо! – возмутилась Маруся. Джон не возмущался. Как американец, он понимал, что спорить бесполезно.

– Это неважно, – сказал главный из энимал контроля. – Закон не говорит, хорошо ему или плохо. Закон говорит, что нельзя.

– Ладно, – смирилась Маруся. – Я его завтра отвезу в лес и отпущу.

– Этого нельзя делать, – возразил энимал контрол. – После того, как он пожил у вас два месяца, он уже не выживет в лесу. Он погибнет. По закону перемещать животных запрещено. А вы его уже переместили.

– Мы у вас заберем вашего олененка, – сказал энимал контрол.

– И что вы с ним будете делать? – спросила Маруся? – Отвезете в зоопарк?

– По процедуре мы будем обязаны его усыпить, – ответил энимал контрол.

– Я вам его не отдам! – заорала Маруся. – Вы сволочи! Вы дырки от задницы!

Джон обнял Марусю. Погладил по волосам.

– Не переживай так, – сказал Джон. – Мы заведем белку и попугая.

Знаете, рассказы очень важно хорошо начинать (например, Довлатов начинает свою Иностранку так : “Маруся Татарович не выдержала и полюбила американца”), но не менее важно их правильно заканчивать. Но эта история ничем особенным не закончилась. В сущности, это все. Маруся попереживала денек, и вышла в понедельник на работу.

Знаете, русские писатели, когда хотят изобразить переживания героя, этот герой у них достает сигарету из пачки и прикуривает дрожащими руками. Потом выпускает дым в небо. И еще, чтобы отразить переживания, этот герой у этих писателей может также напиться до чертиков. В этой истории именно так и было.

Маруся села в машину, и поехала на заправку за сигаретами. Хотя она не курила.

– Значит, так, – сказала она Джону через опущенное стекло машины. – Больше ноги Эндрю не будет в этом доме.

Джон покорно кивнул.

– Завтра ты записываешься на курсы русского языка, – сказала Маруся.

Подняла стекло и выехала со двора.

Через 10 минут она вернулась, села на скамейку возле загона. Где еще утром бегал ее олененок. Достала сигарету Parliament из пачки, прикурила дрожащими руками. Выпустила дым в небо. Джон вышел к ней из дома с двумя бокалами и бутылкой Пино Гриджио в руках. Джон знал, что хотя Пино Гриджио довольно плохое вино, но русские иммигрантки любят его пить. Возможно, из-за красивого названия. Пино Гриджио…

Джон и Маруся отпили по глотку.

– Я хочу одна посидеть, – сказала Маруся.

Джон ушел в дом.

Маруся достала телефон, нашла в youtube Пугачеву.

Позови меня с собой,

Я приду сквозь злые ночи,

Я отправлюсь за тобой,

Что бы путь мне ни пророчил,

Я приду туда, где ты

Нарисуешь в небе солнце,

Где разбитые мечты

Обретают снова силу высоты.

Позови меня с собой,

Я приду сквозь злые ночи,

Я отправлюсь за тобой,

Что бы путь мне ни пророчил,

Я приду туда, где ты

Нарисуешь в небе солнце,

Где разбитые мечты

Обретают снова силу высоты”.

В общем, про гуманную культуру рассказ – на мой взгляд. О том, что и в гуманной культуре… какая-то гадость. И некому нарисовать в небе солнце.