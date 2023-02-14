 

CNA – Филиппины повздорили с Китаем из-за «применения боевого лазера» в спорных водах

14.02.2023, 3:33, Разное
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Манила обвинила Пекин в том, что в Южно-Китайском море его судно совершало «опасные манёвры» и «временно ослепило» экипаж филиппинского корабля береговой охраны с помощью лазера. Власти КНР отвергли претензии соседнего государства и в ответ осудили его за посягательство на свои территориальные воды, передаёт CNA.

Тем временем Филиппины обвинили судно китайской береговой охраны в том, что оно использовало лазерный луч военного назначения, который временно ослепил их экипаж в Южно-Китайском море. Этот эпизод стал последним в серии морских столкновений между двумя странами в спорных водах.

Береговая охрана Филиппин сообщила, что китайский корабль также совершал опасные манёвры, приблизившись к филиппинской лодке на расстоянии примерно 130 метров. Инцидент произошёл в минувший понедельник недалеко от цепи островов Спратли, известных в Китае как Наньша.

Патрульный катер береговой охраны Филиппин участвовал в миссии по снабжению морских пехотинцев, дислоцированных в регионе. Судно было вынуждено покинуть этот район.

Манила назвала инцидент «вопиющим нарушением суверенных прав». Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения и вместо этого осудило Филиппины за посягательство на его территориальные воды. Пекин претендует на контроль почти над всем Южно-Китайским морем.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД КНР: 6 февраля судно филиппинской морской полиции вторглось в воды Второй отмели Томаса без разрешения Китая. Судно китайской морской полиции действовало профессионально и сдержанно на месте в соответствии с внутренним законодательством Китая и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву, для защиты суверенитета и морского порядка Китая. Мы надеемся, что филиппинская сторона будет с должным уважением относиться к территориальному суверенитету Китая.

В прошлом году Филиппины подали около 200 дипломатических протестов против агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море. В январе председатель КПК Си Цзиньпин и президент Филиппин Фердинанд Маркос договорились об установлении прямой связи между своими министерствами иностранных дел, чтобы избежать недоразумений в спорных водах.

Дата публикации 13 февраля 2023 года.


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