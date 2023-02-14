 

Guardian – в Британии подсчитали, что из-за брексита недополучили инвестиций на £29 млрд

14.02.2023, 3:33, Разное
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Высокопоставленный представитель Банка Англии Джонатан Хаскел и его команда провели исследование о последствия выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. По их подсчётам, в результате брексита страна лишилась инвестиций в бизнес на почти три десятка миллиарда фунтов, пишет The Guardian.


AP

После референдума о брексите в 2016 году Великобритания потеряла инвестиции в бизнес на сумму £29 млрд, то есть каждое домохозяйство страны лишилось по £1 тыс. К такому выводу пришёл высокопоставленный представитель Банка Англии Джонатан Хаскел, пишет The Guardian.

По словам чиновника, инвестиции частного сектора «остановились как вкопанные» из-за решения страны покинуть ЕС. Сразу после голосования Соединённое Королевство начало терять темпы предыдущих шести лет и «пострадало гораздо больше», чем другие крупные промышленно-развитые государства, что привело к «разрыву в производительности, который оставил неизгладимые шрамы».

В большинстве работ, посвящённых падению национального дохода и ВВП Британии после брексита, делался упор на торговле. Хаскел же использовал в своих расчётах в качестве меры инвестиции в бизнес, но при этом он пришёл к схожему выводу.

Согласно подсчётам Банка Англии, к 2026 долгосрочные потери британского ВВП составят 3,2%. Хаскела и его команды, которые использовали иную методологию, получили не сильно отличающееся значение в 2,8%, обращает внимание The Guardian. 

Весьма вероятно, новое исследование будет иметь последствия. Оно усилит опасения относительно того, что брексит и стратегия, принятая бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, по выходу из единого европейского рынка и таможенного союза нанесли непоправимый ущерб британской экономике, рассуждает издание.

Примечательно, что на прошлой неделе состоялась секретная межпартийная встреча, на которой собрались ведущие противники и сторонники брексита, в том числе лидер лейбористов Кир Стармер. Они обсуждали трудности, с которым страна столкнулась после выхода из ЕС, и возможные действия для улучшения ситуации, напоминает The Guardian.


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