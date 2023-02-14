Кумиров делят поровну

На экраны выходят два сериала-байопика «Раневская» и «Шаляпин».

Не думаю, что случайно, примерно в одно время выходят два сериала-байопика. Главные телеканалы давно «делят» кумиров поровну. Кому достанется Гурченко, кому — Анна Герман, Зыкина, Орлова или Магомаев. Не успевшим определиться с выбором онлайн-платформы предлагают продолжить просмотр. Чем они отличаются? И стоит ли смотреть?

«Раневская»С 8 февраля на KION, потом (когда-нибудь) на Первом канале

Кадр из сериала «Раневская»

Копья уже сломаны. Диапазон оценок сериала: от панегириков до хлестких пощечин.

Мой прежний редактор требовал от меня суровой правды в суждениях: «Ты скажи проще — говно или шедевр?» Все, что посередине, — его не устраивало. Я видела две серии, по которым можно делать предварительные выводы.

Так вот, испытываю скорее смешанные чувства.

Лучшее здесь, безусловно, Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса театра «Пространство Внутри». Существует она не по законам шоу «Один в один». Маша играет скорее «впечатление» от Раневской. Порой ее интерпретация всенародной любимицы пусть и спорна (у актрисы совершенно иная фактура, она высокая, стройная), но вызывает громадное сочувствие.

Ее возрастные трансформации — не столько труд гениев пластических спецэффектов, вроде Горшенина, но прежде всего колоссальная внутренняя работа.

Медленное погружение громадной актрисы, одновременно своей и чужой в громадной стране, — в одиночество невостребованности.

Собственно, тема невостребованности в сериале — главная. Вопиющая ненужность гениальной актрисы — кинематографу, который снисходительно давал ей эпизоды, а потом эти эпизоды и оставались в вечности после забвения многих фильмов. Театру, из которого ее, по сути, гнали, лишая последней и единственной эпизодической роли — Маньки-спекулянтки в «Шторме» (до сих пор ее «шо вы говорите?» — в ушах). Потому что после завершения этой сцены зрители уходили из театра. В конце концов — своей стране. Гениям в РФ вообще крайне сложно. Не подпадают они под «уравнение общего вида». Там какие значения ни складывай, все равно в результате получим ноль.

Раневская — величина многозначная. Поэтому с ней было так трудно.

Главная проблема сериала — режиссура. Все кажется нарочитым, все с плюсом.

И идея обыгрывать знаменитые байки о всенародной любимице в интерпретации Дмитрия Петруня выглядят, увы, неубедительно: от выстроенных им мизансцен до монтажа, декорации, париков и ритма.

Все искусственно. Ужасно жаль.

Поверьте, нет ничего лакомей хлесткого фельетона: не только в журналистике, но и в кинокритике — это самый востребованный, успешный товар. Но при всей уязвимости работы — не почувствовала в этом сериале привычной для байопиков конъюнктуры, желания оттоптаться на имени кумира. И как забыть о тех десятках профессионалов, потративших силы, нервы, почти десять лет жизни на этот проект. Просто и в эпоху продюсерской диктатуры хотелось бы не забывать о главной смысловой профессии — режиссуре, без которой никакие спецэффекты, бюджеты, локации и даже актерские подвиги не спасают. Даже в сериалах.

«Шаляпин»С 13 февраля, когда будут отмечать 150-летие певца, выходит на канале «Россия», потом на Okko

Кадр из сериала «Шаляпин»

Главный персонаж — время. Слом эпох, прямо как сейчас. Поэтому столько рифм.

Александру Горбатову — которого после долгих и мучительных проб утвердили на роль величайшего оперного баса, самородка Федора Ивановича Шаляпина, — было ох как непросто. Но в основном можно считать его работу успешной. И из Шаляпина здесь не лепят безгрешного гения.

Он капризен, временами несправедлив, порой инфантилен, как ребенок, или как артист, путающий сцену с жизнью. И искренен.

Например, не понимает, как можно стрелять в безоружную толпу, ведомую Гапоном. Он призван самой природой волшебного голоса «сны золотые навевать». А тут приходится делать сложнейший выбор. И к возмущению элит и правоохранителей, он начинает петь в сверкающем зале Большого театра «Марсельезу». Или выступать в цирке перед рабочими. А перед этим пробираться в цирк по крышам. Иначе толпа разорвет.

Директору Императорских театров приходится лавировать: как бы и театр спасти от гнева властей, и Шаляпина, который делает кассу, удержать. Ведь до его прихода в Большой на спектакли сгоняли студентов и военных. В общем, вопрос «актер и политика — дело несовместное?» дискутируются внутри истории. Горбатов честно старается, но в показанных сериях я не увидела масштаба дарования большого артиста, которого в певце всегда признавали критики и публика.

Среди плюсов сериала — команда классных профессионалов. Режиссер Егор Анашкин («Кровавая барыня»), художник-постановщик Александр Загоскин («Серебряные коньки»), художник по костюмам Наталья Салтыкова («Годунов»). Поэтому декорации не косплеют, а матово мерцают серебром, бронзой, темным бархатом, мягким светом старинных бра. А среди костюмов можно узнать знаменитую по портрету Кустодиева шубу, подбитую мехом бобра.

И все равно некоторые актеры переигрывают, пережимают. Почему-то у нас принято, что в исторических костюмных фильмах и сериалах говорили и реагировали на все громче, театральнее. Как в Малом театре.

Кадр из сериала «Шаляпин»

За главного героя в сериале поет звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков, чей голос, по мнению специалистов, похож на бас Шаляпина.

История Шаляпина охватывает почти три десятилетия — от голодной юности, когда он учился на сапожника и подрабатывал бурлаком, до отъезда на гастроли в США в 1922 году, откуда он уже не вернется. И этот сюжет на фоне нынешнего вынужденного отъезда известных артистов тоже считывается как вполне актуальный.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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