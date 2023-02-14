Мнение: Кто отравил генерала?

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что «несколько дней назад был отравлен» командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом, Герой России, генерал Апты Алаудинов.

Дословно: «…Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий. … Сейчас генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества».

отсюда

Еще в 2018 году член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказывал, что резкий и неприятный запах – это признак «Новичка». Того самого, которым 4 марта 2018 года в городе Солсбери вроде бы отравили Сергея и Юлию Скрипалей, а 20 августа 2020 года – Алексея Навального.

А, вдруг, генерала Алаудинов действительно пытались отравить «Новичком»? Тогда скорей всего никакого полноценного расследования , думаю, проводить не будут. Чтобы случайно не выйти на тех, в чьем распоряжении есть «Новичок». Проще будет объявить, что попытка отравления российского генерала, Героя России – это диверсия украинских спецслужб. Но в этом случае возникнет другой вопрос: откуда у Украины «Новичок» или другое отравляющее вещество с «едким специфическим запахом»?

Фотография Героев России Рамзана Кадыров и Апты Алаудинова отсюда

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