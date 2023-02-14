“Гангрена среднего пальца”: Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале

Вот уже 12 лет Елена Малышева в ходе передачи “Жить здорово!” вещает о привычках и ритуалах, помогающих населению России сохранять и приумножать здоровье. То она покажет, как делать обрезание крайней плоти, то – расскажет о том, как правильно “облегчиться”. И почти каждый выпуск шоу – настоящая жемчужина для тех, кто жаждет зрелищ.

В свежем выпуске “Жить здорово!” Елена Малышева вместе с доктором Германом Гандельманом озвучила связь между месяцем рождения человека и заболеваниями, с которыми он может столкнуться. Например, у мужчин Водолеев на 33% повышен шанс развития диабета, на 23% – аденомы предстательной железы, а шанс инфаркта миокарда – почти на 20%.

Что же делать тем, кто родился во второй месяц года?! Доктор Гандельман дал несколько простых советов, как уменьшить шансы диабета: проверять уровень сахара, поддерживать вес в норме, иметь регулярную физическую нагрузку. А затем Елена Малышева, отыскав в зале мужчину Водолея, попросила свою помощницу измерить ему уровень сахара.

Диабет, по словам Малышевой, это “коварная болезнь”, признаком которой являются ссадины, которые не болят. Например, если диабетик поцарапал средний палец ноги, а потом ничего не почувствовал и не обработал повреждение, то ранка и окружающая ее область синеют, а затем чернеют из-за плохого кровотока и присоединения инфекции.

“Это уже гангрена среднего пальца, а человек не чувствует боли”, – предрекла телеведущая смертельную опасность рожденным в феврале мужчинам.

Свой пробирающий до мурашек рассказ

Елена Малышева

сопроводила видеороликом, на котором из-за видно, как из крошечной царапины развивается некроз тканей, приводящий к неисправимым последствиям.