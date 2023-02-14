Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого

Многие девушки пытаются найти обеспеченного мужчину. Одна мечтает выбраться в бедности и не повторить судьбу вечно работающих за копейки родителей, другая хочет продать свою красоту за дорого, третья – самодостаточная, поэтому ищет мужчину под стать себе. Но где

познакомиться с богатым, успешным, заботливым, милым и щедрым мужчиной? На этот вопрос ответила сваха Елена Толкачева.

Сайты знакомств – это сомнительный вариант, считает собеседница “Дни.ру”. “Люди занятые, высокого социального статуса при больших бабках и бизнесе там (в соцсетях – Прим. ред.) не сидят. В лучшем случае попадете на альфонса или мошенника. Бизнесмены ценят время, оно для них – деньги. Сидеть на сайте и переписываться часами, поверьте, точно никто не будет”, – отметила Толкачева.

Поэтому сначала, прежде чем отправиться на поиски мужчины мечты, нужно обратить внимание на себя. “Хочешь такого мужчину – соответствуй. Развивайся, ухаживай за собой, занимайся спортом, изучай языки и окружай себя правильными людьми, – советует сваха. – Мужчины смотрят в первую очередь на мозги и внешность. Тупоголовая девочка в красивой обертке никому не нужна”.

10 мест от Толкачевой, где можно познакомиться с тем самым

Бизнес-сообщества

Институты бизнеса

Тренинги с крутыми спикерами

Путешествия и отдых в 5-7 звездочных отелях

Полеты бизнес-классом

Рестораны, где круто готовят мясо

Футбольные/хоккейные матчи. Вип ложе – обязательно

Агентства знакомств. Их нужно внимательно выбирать

Дорогие виды спорта: гольф, скачки

Яхт клубы, парусные регаты

Конечно, это лишь малый список, где познакомиться с обеспеченным мужчиной. “И еще важный момент. Самое главное очарование в женщине – это открытый взгляд и улыбка”, – напомнила Толкачева.