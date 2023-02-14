 

Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого

14.02.2023, 2:57, Разное
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Многие девушки пытаются найти обеспеченного мужчину. Одна мечтает выбраться в бедности и не повторить судьбу вечно работающих за копейки родителей, другая хочет продать свою красоту за дорого, третья – самодостаточная, поэтому ищет мужчину под стать себе. Но где
познакомиться с богатым, успешным, заботливым, милым и щедрым мужчиной? На этот вопрос ответила сваха Елена Толкачева.

Сайты знакомств – это сомнительный вариант, считает собеседница “Дни.ру”. “Люди занятые, высокого социального статуса при больших бабках и бизнесе там (в соцсетях – Прим. ред.) не сидят. В лучшем случае попадете на альфонса или мошенника. Бизнесмены ценят время, оно для них – деньги. Сидеть на сайте и переписываться часами, поверьте, точно никто не будет”, – отметила Толкачева.

Поэтому сначала, прежде чем отправиться на поиски мужчины мечты, нужно обратить внимание на себя. “Хочешь такого мужчину – соответствуй. Развивайся, ухаживай за собой, занимайся спортом, изучай языки и окружай себя правильными людьми, – советует сваха. – Мужчины смотрят в первую очередь на мозги и внешность. Тупоголовая девочка в красивой обертке никому не нужна”.

10 мест от Толкачевой, где можно познакомиться с тем самым

  • Бизнес-сообщества
  • Институты бизнеса
  • Тренинги с крутыми спикерами
  • Путешествия и отдых в 5-7 звездочных отелях
  • Полеты бизнес-классом
  • Рестораны, где круто готовят мясо
  • Футбольные/хоккейные матчи. Вип ложе – обязательно
  • Агентства знакомств. Их нужно внимательно выбирать
  • Дорогие виды спорта: гольф, скачки
  • Яхт клубы, парусные регаты

    • Конечно, это лишь малый список, где познакомиться с обеспеченным мужчиной. “И еще важный момент. Самое главное очарование в женщине – это открытый взгляд и улыбка”, – напомнила Толкачева.


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