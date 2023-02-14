 

Таможенник Тимошенко сообщил о трениях между сторонниками Украины и России в подконтрольном ВСУ Купянске

14.02.2023, 2:45, Новости дня
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Многие жители Купянска в Харьковской области, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины, продолжают поддерживать Россию, сообщил местный таможенник Александр Тимошенко.

Тимошенко сказал, что в городе сохраняются трения между сторонниками Украины и России. По его словам, в городе «есть много людей, которые поддерживают Россию». Он сообщил, что когда в Купянске находились российские войска, «повсюду» были блокпосты, но мирным жителям вреда не причиняли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Напомним, российские войска освободили Двуречное на Купянском направлении. В ходе проведения спецоперации Купянск был освобожден от украинских войск, но осенью вновь перешел под контроль Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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