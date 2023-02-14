 

Кирби сообщил о распоряжении Байдена сформировать межведомственную группу для углубленного изучения НЛО

14.02.2023, 2:45, Новости дня
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Президент США Джо Байден велел сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете нацбезопасности Джон Кирби.

По словам Кирби, о феномене НЛО известен давно, но до Байдена власти США не делали серьезных попыток его углубленного изучения, Байден же «все это изменил». «Мы наконец пытаемся понять их лучше», – приводит его слова РИА «Новости».

Кирби подчеркнул, что нет оснований считать сбитые над Аляской, Канадой и озером Гурон объекты внеземными. Он сообщил, что Байден через советника по нацбезопасности велел рассмотреть «политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности». Кирби заверил, что все «элементы правительства» будут работать вдвое усерднее, чтобы добиться «нейтрализации» подобных «явлений». 

Напомним, после сбитого китайского аэростата американцы уничтожили в своем воздушном пространстве еще ряд неопознанных объектов, идентифицировать которые так и не смогли. Отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил даже их внеземного происхождения, но позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что нет оснований считать их свидетельствами внеземной активности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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