 

Politico сообщила об отказе американских властей передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км

14.02.2023, 2:45, Новости дня
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Вашингтон сообщил Киеву, что у США нет лишних ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, а потому передавать их Украине не планируется, сообщают источники.

США заявили, что передача ATACMS Украине грозит истощением американских арсеналов и подрывом боеготовности американских войск. В Пентагоне сказали, что каждый этап военной помощи Киеву предусматривает оценку собственной боеготовности США. По словам американских военных, «есть другие способы» обеспечить Украине возможность «ударов по целям», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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