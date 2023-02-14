Мнение: Почему шведы – самая безбашенная нация (из БС-45)

Продолжу выкладывать нарезки небольших фрагментов из своих стримов – идеальное “блюдо” для тех, кто любит выковыривать изюм из булки. Вот – фрагмент из последнего (пятничного) Большого Стрима, на котором я, как вы знаете, отвечаю на любые ваши вопросы. В этот раз был вопрос про известного шведского фрика, который почему-то повадился публично, при большом стечении народа сжигать в разных городах Швеции кораны. Меня попросили объяснить, что это вообще значит, и я в ответ был вынужден указать, что это, во-первых, вообще очень СТРАННО, а во-вторых – что Швеция вообще в последнее время отличается крайней безбашенностью и отмороженностью…

На обложке – знаменитый шведский культурист и модель (не тот, который по коранам). Приглашаю всех на свои стримы! Сегодня, кстати, как раз очередной ПсихоСТРИМ! Поговорим о психологии.