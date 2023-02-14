Один из лучших аксессуаров для волос снова в моде: какие прически можно сделать с обычной заколкой-крабиком (идеи с фото)

Заколка-крабик вновь вернулась, а вместе с ней и некоторые модные тенденции 90-х годов. Одно важное преимущество этого аксессуара заключается в том, что он более бережно относится к волосам, по сравнению с резинками. Краб дает меньшую нагрузку на кожу, отсутствует риски выдергивания волос при правильном использовании. Для тех, кто не имеет опыта работы с этими заколками, их применение может показаться довольно сложным.

Крабы могут быть большими и маленькими, они подходят для всех типов волос и для любой длины. Эти заколки бывают разных форм и цветов, они универсальны, когда дело доходит до укладки. Есть множество причесок, которые можно создать с их помощью.

Вот несколько идей применения заколки-крабика, которые помогут обновить повседневный образ.

Два пучка

Эта небрежная милая прическа состоит из двух пучков, зафиксированных заколками-крабиками в форме цветков.

Этот игривый образ идеально подходит для прогулок в парке и для чаепития в кругу друзей и близких. Круглая заколка-цветок хорошо дополняет форму пучка, а разный цвет крабиков делает прическу интересной и симпатичной.

Этот стиль подойдет любой девушке, но особенно он понравится тем, у кого густые волосы, так как удобнее разделить локоны на две части, чтобы сделать два более легких пучка вместо одного большого.

Пучок в модном стиле

Зажимы-крабы могут иметь разные формы, поэтому помогут любой моднице подчеркнуть свою индивидуальность и стиль. Например, круглая эффектная заколка горчично-желтого цвета выглядит очень модно и современно.

Эта заколка, поддерживающая простой низкий скрученный пучок, хорошо подчеркивает его форму.

Классический зажим

Для обладательниц длинных волос, которые нуждаются в простом способе укладки, классическая заколка-краб — прекрасный способ легко собрать волосы и при этом придать им утонченный вид.

С помощью большого классического зажима можно закрутить локоны сзади и подтянуть их вверх к макушке. Затем сложить волосы и закрепить, заправив их в заколку. Заколка телесного цвета эффектно дополняет цвет шевелюры.

Высокий полупучок

Один из самых простых способов использовать заколку-краб — это взять передние пряди волос и аккуратно заколоть их сзади. Это поможет не только убрать локоны с лица, но также сделает их сзади более объемными. Прическа идеально подойдет тем, кто отращивает многослойную стрижку.

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Собрав волосы в небольшой пучок и заколов их крабом персикового цвета, можно создать непринужденный образ.

Низкий полупучок

Низкий полупучок можно получить, если собрать волосы с помощью зажима-краба не высоко на голове, а на затылке.

Например, можно забрать часть волос назад и закрепить их заколкой низко на затылке, оставив спереди распущенные пряди, обрамляющие лицо. Это отличный способ убрать локоны назад, не слишком нагружая кожу головы.

Заколки с короткими волосами

Тем, у кого очень короткие волосы, отлично подойдут мини-заколки, которые придадут волосам объем. Кроме того, это оригинальный способ добавить изюминку повседневному образу. Для укладки коротких волос можно использовать много заколок-бабочек. Это будет выглядеть так, как будто бабочки сели прямо на волосы.

Использование зажимов может добавить текстуры и глубины короткой стрижке, не говоря уже о том, что выглядит это очень мило. Очаровательные и недорогие мини-крабы с бабочками — отличный вариант.

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Заколка-краб для очень длинных волос

Если волосы очень длинные, собрать их вместе и закрепить может быть проблемой.

Чтобы сделать длинные локоны более послушными, сначала нужно скрутить их вместе, затем аккуратно собрать в большой пучок, дойдя до конца прядей. Закрепить волосы с помощью большого зажима-краба. В результате получится большой красивый пучок.

Французский твист

Эта французская прическа может быть одной из самых популярных, однако требуется знать о некоторых нюансах, чтобы создать правильный образ.

Сначала нужно собрать волосы в хвост, затем в верхней его части накрутить локоны на два пальца так, чтобы концы смотрели вниз. Затем закрепить скрученные пряди вместе. Если нужно подправить любые выбившиеся локоны, можно смело использовать заколки-невидимки.

Модифицированный французский твист – это креативная версия этой прически. Скрутив волосы, как если бы их собирали в пучок, надо сложить их вверх и уложить на затылке. Затем закрепить заколку-краб посередине головы и дать концам волос загнуться вверх.

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Скрученный пучок

Сначала нужно собрать локоны в хвост, затем начать закручивать их. Однако вместо того, чтобы тянуть волосы прямо вверх, их накручивают и при этом крепко держат вместе. Удерживая скрученный хвост на месте, надо вытянуть концы вверх и закрепить их все вместе с помощью заколки-краба. Если убрать все выбившиеся волосы, получится очень ухоженный пучок.

Идеальная прическа – это небрежный пучок, закрепленный заколкой-крабом. Нет ничего лучше такой повседневной прически. Благодаря крабу этот небрежный пучок каждый раз получается красивым.

Нужно закрутить волосы набок, затем сложить их и уложить на затылке. Затем перевернуть, создавая изгиб, и закрепить заколкой. Абстрактный рисунок на крабике сделает прическу более современной и стильной.

Крабы необычных геометрических форм

Еще один отличный способ носить заколку для волос — это выбрать неожиданную геометрическая форму аксессуара. Например, можно использовать матовую коричневую заколку-краб с открытой рамкой для создания довольно сложной современной прически. Сначала волосы скручиваются, затем складываются и заправляются в заколку квадратной формы, которая удерживает их на месте.

Четкие линии заколки и ее нейтральный оттенок добавляют изысканности к нарочито небрежному стилю, что делает ее прекрасным дополнением к любому повседневному образу.

Элегантный вариант

Чтобы добавить немного роскоши в повседневный образ, можно использовать заколку для волос из белого бисера, который создает впечатление крошечных жемчужин.