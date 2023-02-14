 

Фрегат «Адмирал Горшков» с символами специальной военной операции России в Украине прибыл в Кейптаун

14.02.2023, 1:21, Новости дня
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Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в Кейптаун, сообщило местное Генеральное консульство России.

Корабль направляется в Дурбан, где должен принять участие в совместных военно-морских учениях России, ЮАР и Китая. Учения состоятся 17–27 февраля, сообщает генконсульство в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, на ограждениях дымоходов корабля изображены литеры «V» и «Z».

На прошлой неделе «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане. В конце января он провел учения с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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